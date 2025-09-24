दिल्ली एयरपोर्ट से अचानक गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेसियों को नहीं लगी भनक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार रात गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में एक कैफे में खाना खाने पहुंचे। बिहार से दिल्ली लौटते समय उन्होंने कुछ लोगों के साथ हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की। प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता मनीष खटाना ने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए वोटों की चोरी कर रही है और हरियाणा में भी जनता के साथ विश्वासघात किया गया है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार रात गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट स्थित एक कैफे में पहुंचे। वह बिहार से सीधे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ लोगों के साथ खाना खाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। किसी भी कांग्रेसी नेता को उनके गुरुग्राम पहुंचने की भनक तक नहीं लगी। न ही कांग्रेस पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों को इसकी जानकारी दी गई। राहुल गांधी की टीम ने कुछ नेताओं को बुलाया था।

इस दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की। मौजूद रहे प्रदेश कमेटी प्रवक्ता मनीष खटाना ने कहा कि जिस तरह देश के अन्य राज्यों में भाजपा सत्ता हथियाने के लिए वोटों की चोरी कर रही है, उसी तरह हरियाणा में भी भोले-भाले मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया गया है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादे अधूरे हैं। जनता के साथ खुलेआम छल किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेसजनों से जनता के बीच जाकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों से अवगत कराने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की उपेक्षा के कारण सिर्फ़ गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि पूरा हरियाणा विकास में पिछड़ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में शुरू की गई विकास की गति भाजपा शासन में ठप्प पड़ गई है। शिक्षा और रोज़गार के मामले में युवाओं की उपेक्षा की जा रही है। चार साल में गुरुग्राम की राहुल की दूसरी यात्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी गोल्फ कोर्स रोड स्थित कैमेलियास में एक पेंटहाउस की मालिक हैं। हालांकि, राहुल गांधी वहां नहीं गए। वह गैलेरिया मार्केट के पास पिजारियो नामक एक कैफे में गए, वहां 45 मिनट तक रुके और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी चार साल पहले भी इसी तरह गैलेरिया मार्केट के एक अन्य कैफे में गए थे; यह उनकी दूसरी ऐसी आश्चर्यजनक यात्रा थी। राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य अज्ञात है। इससे पहले, उन्होंने बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लिया था, जो चार दशकों में पहली थी।