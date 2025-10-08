OLX पर फर्नीचर खरीदने के नाम पर महिला से 90 हजार ठगे, साइबर ठगों ने खुद को बताया था आर्मी जवान

गुरुग्राम में ओएलएक्स पर फर्नीचर बेचने के नाम पर एक महिला से 90 हज़ार रुपये की ठगी हुई। ठगों ने खुद को आर्मी जवान बताकर धोखे से पैसे ट्रांसफर करवाए। एक अन्य मामले में साइबर ठगों ने एक लिंक भेजकर एक व्यक्ति के खाते से 98 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ओएलएक्स पर घर का पुराना फर्नीचर बेचना एक महिला को महंगा पड़ गया। फर्नीचर खरीदने के नाम पर आर्मी जवान बनकर ठगों ने महिला से 90 हजार रुपये की ठगी कर ली। महिला की शिकायत पर मंगलवार को साइबर थाना पश्चिम पुलिस ने केस दर्ज किया है।

सिविल लाइंस में रहने वाली शालिनी दहिया ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों उन्होंने कुछ पुराना फर्नीचर बेचने के लिए ऑनलाइन साइट पर विज्ञापन डाला था। उनके पास अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को आर्मी जवान बताया और फर्नीचर खरीदने के लिए कहा। इसके बाद उसने कहा कि सुरक्षा के कारणा से पहले उन्हें 50 रुपये ऑनलाइन भेजना जरूरी है, उसके बाद ही वह उन्हें फर्नीचर की राशि भेज सकता है। इसके बाद ठगों ने बहाने से कई बार में उनसे 90 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। रुपये वापस नहीं मिलने पर महिला को धोखाधड़ी का अहसास हुआ।

लिंक भेजकर खाते से उड़ाए 98 हजार उधर, साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल पर लिंक भेजकर खाते से 98 हजार रुपये निकाल लिए। सेक्टर 81 में रहने वाले संजय कुमार ने साइबर थाना मानेसर में केस दर्ज कराया है।