    एनसीआर में भारी वाहन चालकों की लेन चेंज की मनमानी, बनते हैं हादसों का कारणे

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:31 PM (IST)

    गुरुग्राम समेत एनसीआर में भारी वाहन चालकों द्वारा लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन एक बड़ी समस्या है। हाईवे पर बाईं तरफ चलने के नियम का उल्लंघन करने से ...और पढ़ें

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहन चालकों की मनमानी एक बड़ी समस्या बन गई है। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर के छोटे वाहन चालक इस समस्या से हर दिन जूझते हैं। भारी वाहन चालक मनमानी करते हुए लेन चेंज नियमों का उलंघन करते हैं। अधिकतर चालक अपनी लेन को छोड़कर पहली और बीच वाली लेन में चलते हैं। इससे पीछे से आने वाले छोटे वाहन चालकों को ओवरटेक करने में काफी जोखिम उठाना पड़ता है। इस कारण कई बार हादसे होते हैं।

    हाईवे पर भारी वाहनों के लिए बाईं तरफ की लेन में चलने का नियम है, लेकिन अधिकांश चालक इस नियम की अनदेखी करते हुए अपनी लेन के अलावा पहली और दूसरी लेन में भी चलते हैं। इससे पीछे से आने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ जाता है, खासकर रात और कोहरे के समय जब दृश्यता कम होती है तो ओवरटेक करने के दौरान यह समस्या और भी बढ़ जाती है। गुरुग्राम समेत एनसीआर में इस कारण हर साल बड़ी संख्या में हादसे होते हैं।

    दिल्ली-जयपुर हाईवे, केएमपी, केजीपी, यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मेरठ हाईवे, मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करने के कारण ही कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद भारी वाहन चालक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। वाहन चालकों द्वारा पूरी सड़क को घेरकर चलने की यह समस्या न केवल यातायात को प्रभावित करती है, बल्कि कई बार यह जानलेवा भी साबित होती है।

    मंगलवार और बुधवार को गुरुग्राम में जब इसकी पड़ताल की गई तो हाईवे पर लेन चेंज का उलंघन करते हुए भारी वाहन चालक पाए गए। दिल्ली से जयपुर तक हाईवे के किनारे कई जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र हैं, ऐसे में इस हाईवे पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन हर समय रहता है। भारी वाहनों के अपनी लेन में न चलने से दिन के साथ-साथ रात में भी कई बार छोटे वाहन चालकों को ओवरटेक करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। यह कई बार उनकी जान पर भारी पड़ जाता है।

    लेन चेंज की अवहेलना करने वाले इस साल गुरुग्राम में 77 हजार चालान

    गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि लेन चेंज की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाता है। इस साल एक जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 77903 वाहनों के चालान किए गए। ड्रोन व अन्य माध्यमों से ऐसे वाहनों पर मानीटरिंग की जाती है। पिछले साल 2024 में 60,466 वाहन चालकों पर लेन चेंज के उलंघन पर चालान किया गया था।

    जागरण सुझाव

    कोहरे के सीजन में सड़क हादसे बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में कोहरे के दौरान सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार और यातायात पुलिस को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

    गुरुग्राम में पिछले पांच साल में हादसों में गई जान

    साल हादसे घायल मौत
    2020 250 171 169
    2021 944 845 377
    2022 1040 886 404
    2023 1172 874 494
    2024 1019 750 448
    2025 1005 690 447

    एनसीआर में लेन चेंज उलंघन के तहत कार्रवाई

    जिला चालान
    गुरुग्राम 77903
    सोनीपत 12466
    फरीदाबाद 30915
    रेवाड़ी 1200
    नूंह 50199
    पलवल 52000
    गाजियाबाद 2412