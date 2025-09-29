Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:01 PM (IST)

    गुरुग्राम के गाडौली गांव में किराये पर रहने वाले 22 वर्षीय चंद्रजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया पुलिस को विषाक्त पदार्थ खाने से आत्महत्या का संदेह है लेकिन परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस कर रही जांच

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के गाडौली गांव में किराये से रहने वाले युवक की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमॉर्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के डड़वा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय चंद्रजीत के रूप में की गई है। बताया जाता है कि चंद्रजीत करीब 10 महीनों से गुरुग्राम के गाडौली गांव में किराये से रहकर निजी कंपनी में काम करते थे। शनिवार रात ये कमरे के अंदर मृत अवस्था में पाए गए।

    पुलिस ने प्रथम दृष्टया विषाक्त पदार्थ निगलने से आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि, कमरे में युवक का मोबाइल फोन न मिलने से परिवार के लोगों ने साजिश की आशंका जताई है। सेक्टर 10ए थाना पुलिस मकान मालिक व अन्य लोगों से भी इस बारे में जानकारी हासिल कर रही है।