गुरुग्राम में इमरजेंसी सहायता अब और भी आसान, 70 जगहों पर इस्टाल लगेंगे वीडियो बेस्ड कॉल प्वाइंट
गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 70 जगहों पर वीडियो आधारित इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाए जा रहे हैं। जीएमडीए के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस इस योजना को आगे बढ़ा रही है। ये कॉल पॉइंट डायल 112 से जुड़ेंगे और 24 घंटे सेवा प्रदान करेंगे। आपातकाल में लोग वीडियो कॉल के माध्यम से सहायता मांग सकेंगे। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में 70 स्थानों पर वीडियो बेस्ड इमरजेंसी कॉल प्वाइंट इंस्टाल किए जा रहे हैं। इसके इंस्टाल होने के बाद इमरजेंसी के दौरान मदद के लिए लोग वीडियो कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकेंगे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस इस योजना को परवान चढ़ा रही है। बुधवार को डीसीपी ट्रैफिक डा. राजेश मोहन ने ट्रैफिक टावर में इसका ट्रायल किया।
जानकारी के मुताबिक, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगने वाले इन प्वाइंट्स को डायल 112 से भी जोड़ा जाएगा और इनका सीधा संबंध पुलिस आयुक्त कार्यालय में बने कंट्रोल रूम और संबंधित स्थानीय थाने से होगा। यहां से पुलिस की ओर से दिन-रात 24 घंटे लगातार लोगों की मदद मुहैया कराई जाएगी।
जीएमडीए की मदद से योजना चढ़ रही परवान
डीसीपी डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि प्वाइंट के दूर से नजर आने के लिए इनके ऊपर बिकन लाइट लगाई जाएगी। आपातस्थिति में आमजन किसी भी समय इसमें लगे बटन को दबाकर मदद मांग सकता है। बटन दबाने के बाद जरूरतमंद वीडियो कालिंग के माध्यम से अपनी शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकता है।
उन्होंने बताया कि ये प्वाइंट स्थापित करके न केवल पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी आमजन की सहायता करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं भी इनके माध्यम से की जा सकेगी।
