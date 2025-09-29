Language
    गुरुग्राम के खांडसा गांव में दो राउंड फायरिंग, बाल बाल बचा दुकानदार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:45 AM (IST)

    गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। रविवार रात साढ़े नौ बजे चार हमलावरों ने दुकान पर दो राउंड फायरिंग की जिसमें दुकानदार बाल-बाल बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिओ मार्ट डिजिटल नामक दुकान पर सुनील कुमार बैठे थे तभी बहस के बाद हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए।

    सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के खांडसा गांव में दुकानदार पर दो राउंड फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में दुकानदार बाल बाल बच गया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    जिओ मार्ट डिजिटल के नाम से गांव में दुकान है, इस पर सुनील कुमार बैठे हुए थे तभी रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे चार लोग वहां आए और किसी बात को लेकर बहस होने के बाद उन्होंने फायरिंग की और फरार हो गए।

    उधर, सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के गाडौली गांव में किराये से रहने वाले युवक की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी।

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के डड़वा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय चंद्रजीत के रूप में की गई है। बताया जाता है कि चंद्रजीत करीब 10 महीनों से गुरुग्राम के गाडौली गांव में किराये से रहकर निजी कंपनी में काम करते थे।

    शनिवार रात ये कमरे के अंदर मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने प्रथम दृष्टया विषाक्त पदार्थ निगलने से आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि, कमरे में युवक का मोबाइल फोन न मिलने से परिवार के लोगों ने साजिश की आशंका जताई है। सेक्टर 10ए थाना पुलिस मकान मालिक व अन्य लोगों से भी इस बारे में जानकारी हासिल कर रही है।