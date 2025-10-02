Language
    गुरुग्राम में सीवर जाम से मिलेगी मुक्ति, इन 40 जगहों पर समस्या का समाधान करेगा नगर निगम

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम दिसंबर से 40 स्थानों पर काम शुरू करेगा जिसे अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को स्थाई समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गाद सफाई का कार्य चल रहा है और जहाजगढ़ एसटीपी तक नई लाइन बिछाई जाएगी।

    अधिकारियों के साथ सीवरेज प्रबंधन सेल की समीक्षा बैठक करते हुए निगमायुक्त प्रदीप दहिया (मध्य में)।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या वाले 40 स्थानों पर नगर निगम गुरुग्राम दिसंबर में काम शुरू करेगा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार अप्रैल 2026 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

    निगमायुक्त बुधवार को अधिकारियों के साथ सीवरेज प्रबंधन सेल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीवरेज से प्रभावित चिह्नित 40 क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्थानों पर स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाए।

    उन्होंने कहा कि सरस्वती एंकलेव, खांडसा, बसई, नाहरपुर रूपा, इंदिरा कॉलोनी, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर झाड़सा, बेगमपुर खटोला, मैदावास, नूरपुर मोड़, बादशाहपुर, न्यू कॉलोनी, देवीलाल कॉलोनी, भवानी एंकलेव, झाड़सा, इस्लामपुर, शिवाजी नगर, लक्ष्मी गार्डन, सेक्टर-40, राजीव कॉलोनी, सेक्टर-31, घाटा, बंधवाड़ी, बहरामपुर, चकरपुर, कन्हई, राजेंद्रा पार्क, सूरतनगर, टेकचंद नगर, जैकबपुरा समेत अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए।

    जहाजगढ़ एसटीपी तक नई लाइन बिछाई जाएगी

    बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि कई इलाकों में डिसिल्टिंग (गाद सफाई) का कार्य पहले से चल रहा है, वहीं बाकी क्षेत्रों में कार्य 31 दिसंबर से पहले शुरू करवा दिया जाएगा। राजेंद्रा पार्क, सूरत नगर व टेकचंद नगर में सीवरेज समस्या के समाधान के बारे में बताया गया कि इंटरनल लाइनों की सफाई का कार्य चल रहा है।

    इसके साथ ही जहाजगढ़ एसटीपी तक नई लाइन डालने का टेंडर अलाट कर दिया गया है और अगले सप्ताह से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, धनवापुर एसटीपी तक 900 एमएम लाइन डालने का प्रस्ताव वित्त एवं संविदा कमेटी द्वारा मंजूर कर लिया गया है, अब टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। क्षेत्र में सक्शन टैंकरों के माध्यम से जल निकासी निरंतर की जा रही है।

    कमेटी गठित की जाएगी

    आयुक्त ने बैठक के दौरान चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की भी घोषणा की। यह कमेटी उन स्थानों की पहचान करेगी, जहां पर सीवरेज का पानी क्रीक्स या अन्य जल स्रोतों में जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो न केवल विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी बल्कि स्थाई समाधान भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

    बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका, चीफ इंजीनियर विजय ढाका, संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार, कार्यकारी अभियंता प्रदीप शर्मा, संदीप सिहाग, संदीप धुंधवाल, तुषार यादव, सुंदर श्योराण, सचिन यादव व प्रवीण राघव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।