गुरुग्राम में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, एक की मौत; दो घायल
गुरुग्राम में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में एक बाइक एयरफोर्स स्टेशन के पास डिवाइडर से टकरा गई जिससे रजत नामक एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। दूसरी घटना में मेदांता अस्पताल के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार नर्स नेहा को टक्कर मार दी जिससे उसकी भी मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सदर थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के पास गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राधिकापुरी कालोनी के रहने वाले 22 वर्षीय रजत के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक रजत बीते दिनों अपने दोस्त गुरुग्राम के इस्लामपुर में रहने वाले नैन श्रीवास्तव के पास नौकरी की तलाश में आए थे। गुरुवार रात नैन अपने एक अन्य दोस्त उदय और रजत के साथ बाइक से खाना खाने के लिए जा रहे थे।
रास्ते में एयरफोर्स स्टेशन के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में घायल हुए तीनों लोगों को निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने रजत को मृत घोषित कर दिया गया। उदय का इलाज जारी है। वहीं नैन को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने परिवारवालों को घटना की सूचना दी है।
सड़क हादसे में मेदांता अस्पताल की नर्स की मौत
जासं, गुरुग्राम: सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मेदांता अस्पताल में नर्स का काम करने वाली एक युवती की मौत हो गई। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की रहने वाली 27 वर्षीय नेहा के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक नेहा गुरुग्राम के झाड़सा क्षेत्र में किराये से रहती थीं और मेदांता अस्पताल में नर्स थी।
शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे वह अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थीं। इसी दौरान मेदांता अस्पताल के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
