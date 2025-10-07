बारिश के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर थमी वाहनों की रफ्तार, घर से निकलने वालों पहले देख लें हालात

गुरुग्राम में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने मौसम बदल दिया। दोपहर में काले बादल छाने से अंधेरा हो गया और कई इलाकों में जलभराव हो गया जिससे यातायात बाधित हुआ। राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और कृषि विशेषज्ञों ने इसे सरसों की बुवाई के लिए अनुकूल बताया। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर का मौसम बदल दिया। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा था, लेकिन दोपहर में अचानक काले बादल छा गए, जिससे अंधेरा छा गया। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो रुक-रुक कर आधे घंटे तक जारी रही। मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम पांच बजे के बाद हीरो होंडा चौक से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक यातायात धीमा हो गया। आठ किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन जाम से रेंगते हुए गुजर रहे थे। हाईवे और सर्विस लेन पर पानी भर गया। नरसिंहपुर में भी जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ।

शाम को अपने दफ्तरों से निकलने वाले लोग हाईवे पर जाम में फंस गए, जिससे कर्मचारियों को पहुंचने में देरी हुई। मानेसर इलाके में गुरुग्राम शहर से ज्यादा बारिश हुई। इफको चौक, झाड़सड़ा रोड, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 45-46, बसई रोड, पटौदी रोड और नए व पुराने शहर के इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के दौरान काम से लौट रहे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। नगर निगम, जीएमडीए और एनएचएआई की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि बारिश रुकने के बाद भी कई इलाकों में पानी जमा रहा। सोमवार को भी इस इलाके में भारी बारिश हुई थी।

तापमान में गिरावट, ठंडी हवाओं से राहत मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अचानक हुई बारिश पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय हवाओं का परिणाम थी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। ठंडी हवाओं ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई। तापमान में चार से पाँच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

सरसों की बुवाई के लिए अनुकूल समय कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हो रही बारिश खेतों में नमी बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। यह मौसम सरसों और अन्य रबी फसलों की बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। बारिश से मिट्टी में नमी बनी रहेगी और अंकुरण बेहतर होगा।