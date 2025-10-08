Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम के इन इलाकों में आज बंद रहेगी बिजली सप्लाई, विद्युत निगम ने बताई वजह

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:29 AM (IST)

    हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दौलताबाद सब-स्टेशन से सेक्टर चार और नौ की लाइन पर नया टावर लगाने के कारण आज इन क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सेक्टर 10 से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है लेकिन पूर्ण आपूर्ति संभव नहीं है। शाम आठ बजे तक बिजली बहाल होने की उम्मीद है जिससे सेक्टर चार सात नौ और आसपास के क्षेत्रों में असर पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सेक्टर चार और नौ सब-स्टेशन से बिजली आपूर्ति आज बंद रहेगी।

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की ओर से दौलताबाद 220 केवी सब स्टेशन से 66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर चार और सेक्टर नौ की लाइन पर एक 66 केवी नए टावर का निर्माण किया जाना है।

    सुरक्षा कारणों से 66 केवी सेक्टर चार और सेक्टर नौ पावर हाउस की विद्युत आपूर्ति आज बुधवार को बंद रहेगी। बिजली निगम ने सेक्टर 10 पावर हाउस से वैकल्पिक योजना तैयार की है, लेकिन दो सब-स्टेशन का लोड एक सब-स्टेशन से नहीं चल पाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान सेक्टर चार, सेक्टर सात, सेक्टर सात एक्सटेंशन, सेक्टर नौ, न्यू कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, सूर्या विहार, कृष्णा कॉलोनी, देवीलाल नगर, ज्योतिपार्क, मदनपुरी, बलदेव नगर, रवि नगर, मनोहर नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी एक व दो और इनके साथ लगते क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होगी।

    बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर दस सब स्टेशन से सेक्टर चार और सेक्टर नौ सबस्टेशन के सभी फीडरों को बारी-बारी से आपूर्ति की जाएगी। सभी प्रभावित क्षेत्रों में नियमित समय अवधि में कट लगेंगे और बिजली आपूर्ति भी होगी। अनुमान है कि बुधवार शाम आठ बजे के बाद पूर्णतया बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी।

    बिजली कनेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क खत्म करने की मांग

    गुरुग्राम होम डिवेलपर्स एसोसिएशन ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क को तुरंत समाप्त करने की मांग की है।

    वर्ष 2021 में सरकार के आदेश के बाद सुशांत लोक, पालम विहार, साउथ सिटी, मेफील्ड गार्डन, मालिबू टाउन, विपुल वर्ल्ड और उप्पल साउथएंड जैसी कॉलोनियों में नए कनेक्शन जारी करने के लिए उपभोक्ताओं से 1.5 से 3 लाख रुपये तक अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है।

    सोमवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अशोक गर्ग से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह शुल्क बिजली ढांचे के उन्नयन की लागत पूरी करने के लिए अस्थायी रूप से लगाया गया था।

    उस समय विभाग और सरकार ने यह भरोसा दिया था कि जैसे ही अपग्रेडेशन पूरा हो जाएगा, यह वसूली बंद कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं से ली गई राशि बिल्डरों से लेकर उन्हें वापस की जाएगी।

    अब जबकि सभी कॉलोनियों में बिजली ढांचे का उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है तो एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस वसूली को तत्काल रोका जाए और उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि शीघ्र लौटाई जाए। इस पर एमडी अशोक गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।