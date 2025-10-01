फरुखनगर में डेयरियों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते का छापा, 1000 किलो नकली पनीर जब्त

मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने फरुखनगर में दो डेयरियों पर छापा मारकर 1000 किलो पनीर जब्त किया। यह पनीर पलवल के हथीन से लाया गया था। टीम ने पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और लैब रिपोर्ट आने के बाद डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार शाम फरुखनगर की दो डेयरी पर छापेमारी कर सैंपल लिए। जैसे ही छापेमारी की सूचना मिली, कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग गए। करीब रात 10 बजे तक चली इस कार्यवाही से मिलावटखोर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान बस स्टैंड के पास झज्जर रोड पर परवीन डेयरी पर खड़ी एक पिकअप से करीब 1000 किलो पनीर जब्त किया गया।

सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक टीम ने झज्जर रोड स्थित यादव डेयरी, परवीन डेयरी पर छापा मारा। एक दुकान के बाहर से जब्त की गई पिकअप के चालक दिल्ली के रानीबाग के रहने वाले जुनैद ने बताया कि यह पनीर पलवल के हथीन से आपूर्ति के लिए लाया गया था।

टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। परवीन डेयरी पर जांच के दौरान 100 किलो पनीर और 60 किलो खोया जब्त किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. रमेश चौहान ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में लोगों के बीमार होने का खतरा और बढ़ जाता है।