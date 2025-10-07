Language
    गुरुग्राम में साइकिल और शराब विवाद में मजदूर की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान एक मजदूर की हत्या कर दी गई। विवाद एक आरोपी की साइकिल छीनने को लेकर हुआ था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान हीरा कुमार के रूप में हुई है जो बिहार का रहने वाला था। आरोपियों ने शराब पीने के दौरान हीरा को पीटा और ईंट-पत्थर से मारकर घायल कर दिया।

    पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 99 स्थित झुग्गियों में सोमवार रात शराब को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों ने कथित तौर पर एक मजदूर की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी।

    विवाद मृतक मजदूर द्वारा एक आरोपी की साइकिल छीन लेने को लेकर हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच के बाद मंगलवार शाम गुरुग्राम में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    मृतक मजदूर की पहचान 35 वर्षीय हीरा कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिले के मोहनपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि हीरा कुमार अपने परिवार के साथ सेक्टर 99 स्थित झुग्गियों में रहता था और एक निजी कंपनी में मजदूर के रूप में काम करता था। सोमवार रात करीब नौ बजे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले संजय दास, प्रसूनजीत, हमीदुल रहमान और हीरा कुमार शराब पी रहे थे।

    कहासुनी के दौरान तीनों ने हमीदुल की साइकिल को लेकर हीरा को लात-घूंसों से पीटा। इसके बाद ईंट-पत्थर मारकर घायल कर दिया। परिवार के सदस्य बाहर आए तो आरोपी हीरा को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। परिवार के सदस्य घायल मजदूर को बसई रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    मंगलवार सुबह इलाज के दौरान हीरा की मौत हो गई। भाई की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनकोट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम तीनों आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ में पता चला कि संजय दास और हमीदुल रहमान बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं और प्रसूनजीत दक्षिण दिनाजपुर का रहने वाला है। तीनों आरोपी और हीरा एक ही निजी कंपनी में काम करते थे। सोमवार रात चारों शराब पी रहे थे।

    इसी बीच, हमीदुल का हीरा से साइकिल को लेकर झगड़ा हो गया। फिर तीनों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस बुधवार को तीनों को अदालत में पेश करेगी।