    'मैं अब जीना नहीं चाहता...', अजय ने दोस्त को भेजा था वीडियो; गुरुग्राम में पत्नी का मर्डर कर पति ने क्यों दी जान?

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:27 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 37डी में एक युवक ने पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली। अजय कुमार ने स्वीटी शर्मा का गला घोंटा और फिर फांसी लगा ली। पुलिस जांच कर रही है पता चला है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। अजय ने दोस्त को वीडियो भेजकर दुख जताया था। दंपति किराए पर रहते थे और उनकी शादी तीन साल पहले हुई थी।

    सिग्नेचर ग्लोबल दि मिलेनिया सोसायटी के इसी टावर में 13वीं मंजिल पर रहते थे दंपती। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के सेक्टर 37डी स्थित सिग्नेचर ग्लोबल दि मिलेनिया सोसाइटी में रहने वाले युवक ने झगड़े के बाद रविवार शाम गला दबाकर पत्नी की हत्या के बाद खुद फंदा लगा लिया था।

    झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था इस बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके लिए दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, अभी दोनों के बीच झगड़े की वजह साफ नहीं हो पाई है। परिवार को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दंपती की पहचान 30 वर्षीय अजय कुमार और 28 वर्षीय स्वीटी शर्मा के रूप में की गई थी। अजय कुमार यूपी के प्रयागराज के मोती लाल नेहरू रोड और स्वीटी बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी। तीन साल पहले दोनों की शादी लव कम अरेंज रूप से हुई थी।

    अजय गुरुग्राम की कैपजेमिनी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे और स्वीटी नोकिया में सीनियर साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रही थीं। दंपती सेक्टर 37डी स्थित दि मिलेनिया सोसाइटी के टावर सात स्थित 13वें फ्लोर पर 1305 नंबर फ्लैट में दो साल से किराये से रह रहे थे।

    अंदर से बंद था फ्लैट, पुलिस ने तोड़ा लॉक

    पुलिस के अनुसार अजय ने रविवार शाम करीब पांच बजे एक दोस्त को वीडियो भेजा था। इसमें उसने कहा था कि वह अब जीना नहीं चाहता है। वह काफी दुखी हो चुका है। दोस्त ने वीडियो के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी।

    जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट अंदर से बंद था। पुलिस टीम लॉक तोड़कर अंदर घुसी तो कमरे में महिला का शव पड़ा था और युवक का शव फंदे से लटका मिला। दोस्त ने पुलिस को बताया था कि अजय ने उसे कई बार घरेलू झगड़े की जानकारी दी थी।

    नहीं थी कोई संतान, बहुत कम बाहर निकलती थी स्वीटी

    पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि दंपती को कोई संतान नहीं थी। स्वीटी बहुत कम बाहर निकलती थीं। वह घर से ही काम करती थीं। हालांकि, उनका कुछ पड़ोसियों के घर आना-जाना था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से घर में होने वाले झगड़े के बारे में नहीं बताया था।

    परिवार के सभी सदस्यों के न आने और कानूनी कार्रवाई पूरी न होने से सोमवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। अब मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपे जाएंगे।