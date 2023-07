Gurugram Fire: सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, धधक उठीं ऊंची-ऊंची लपटें; हादसे में दो लोग झुलसे

गुरुग्राम के शांति कुंज इलाके में सिलेंडर में आग लगने से दो युवक झुलस गए हैं।इनमें से एक युवक की हालत गंभीर है। वहीं एक की हालत गंभीर। सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे के बाद से लोगों में डर का माहौल स्थापित हो गया। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया।

Edited By: Abhi Malviya