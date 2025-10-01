Language
    मिलेनिया सोसायटी में पत्नी की हत्या से पहले पति ने की थी मारपीट, पोस्टमार्टम ने कई सवालों के दिए जवाब

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:21 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 37डी स्थित मिलेनिया सोसाइटी में एक दुखद घटना हुई। अजय कुमार ने अपनी पत्नी स्वीटी की गला दबाकर हत्या कर दी फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला है कि शादी के बाद से ही दोनों में झगड़े होते थे। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

    दंपती में हुई थी हाथापाई, गला दबाने से पहले पत्नी से की थी मारपीट

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 37डी स्थित मिलेनिया सोसायटी में पत्नी की गला दबाकर हत्या से पहले पति ने उसके साथ मारपीट भी की थी। झगड़े के बाद दोनों में हाथापाई हुई थी। पत्नी की हत्या के बाद युवक ने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार दोपहर दंपती के शवों के पोस्टमार्टम करने के दौरान यह जानकारी सामने आई। वहीं पुलिस को जांच और परिवार से पूछताछ में में यह भी पता चला है कि पति-पत्नी के बीच शादी के कुछ महीनों बाद से ही बात-बात पर झगड़े होने लगे थे।

    यूपी के प्रयागराज के रहने वाले अजय कुमार और बंगाल के आसनसोल की रहने वाली स्वीटी गुरुग्राम में पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों ने 2022 में घरवालों की रजामंदी के बाद शादी कर ली थी। कुछ दिन प्रयागराज में रहने के बाद दंपती गुरुग्राम आ गए थे।

    पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों में बात-बात पर झगड़े हो रहे थे। यह भी पता चला कि कुछ दिनों से दोनों अलग-अलग कमरे में सो रहे थे। पुलिस दोनों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है। इसमें पता चला कि स्वीटी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अजय के साथ फोटो नहीं थे।

    शायद पहले फोटो अपलोड थे और बाद में डिलीट किए गए। आशंका है कि रोज-रोज हो रहे कलेश को लेकर अजय ने स्वीटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने दोस्त को वीडियो भेजकर फंदा लगा लिया। पुलिस ने मंगलवार को दाेनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

