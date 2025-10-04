लंदन में टीचर की नौकरी और वीजा के नाम पर महिला से ठगी के मामले का आरोपित मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Language
    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:59 AM (IST)

    गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लंदन में नौकरी और वीजा के नाम पर एक महिला से हुई 10 लाख की ठगी के मामले में मुंबई एयरपोर्ट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सौरभ कुमार बनर्जी लंदन में वेब डिजाइनिंग करता था और ठगी में शामिल था। उसने महिला से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए थे और उसे कमीशन मिलता था।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। लंदन में टीचर की नौकरी और वीजा दिलवाने के नाम पर गुरुग्राम की एक महिला से जनवरी में की गई दस लाख रुपये की ठगी के मामले में गुरुग्राम साइबर पुलिस ने एक आरोपित को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित को दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शुक्रवार को साइबर पुलिस गुरुग्राम पहुंची। ठगी के मामले की जांच करते हुए आरोपित की पहचान की गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एलओसी जारी कराया था।

    18 जनवरी को डीएलएफ क्षेत्र में रहने वाली महिला ने साइबर थाना पूर्वी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अंजान नंबर से फोन आया था। लंदन में टीचर की नौकरी दिलवाने और वीजा के लिए प्रलोभन दिया गया था। झांसे में आने पर ठगों ने महिला से करीब दस लाख 22 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। इसके बाद फोन बंद कर लिया था।

    एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दिवान ने बताया कि केस दर्ज हाेने के बाद मामले की जांच की गई। इसमें एक आरोपित सौरभ कुमार बनर्जी की पहचान की गई थी। मामले की जांच के दौरान एक अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट से इस आरोपित को साइबर पुलिस ने हिरासत में लिया। यह दिल्ली के मालवीर नगर का रहने वाला है।

    42 वर्षीय इस आरोपित ने एमबीए की पढ़ाई की थी। पुलिस टीम ने इसकी गिरफ्तारी के लिए एलओसी जारी करा रखा था। इसे मुंबई एयरपोर्ट इमिग्रेशन विभाग ने डिटेन कर पुलिस को सूचना दी थी। यह लंदन से वापस आया था।

    पुलिस जांच व आरोपित से पूछताछ में पता चला कि यह वर्ष 2024 में लंदन गया था। वहां वेब डिजाइनिंग का काम करता था। इसी दौरान इसकी मुलाकात साइबर फ्राड करने वाले लोगों से हुई। ठग लंदन में नौकरी दिलाने की एक फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी देने के विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करते थे।

    गुरुग्राम की महिला शिकायतकर्ता से भी इन साइबर ठगों ने आनलाइन संपर्क किया। आरोपित सौरभ के माध्यम से उसके बैंक खाते में महिला से 10 लाख 22 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए गए थे। सौरभ को खाते में ट्रांसफर होने वाली राशि का 10 प्रतिशत कमीशन मिला था। पुलिस टीम ने इसके बैंक खाते को सीज कर छह लाख 50 हजार रुपये बरामद किए हैं।

    आरोपित के पास से एक मोबाइल फोन, पासपोर्ट और वीजा बरामद किया गया है। आरोपित को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया। इस दौरान इसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।