    गाजियाबाद में गोद लिए जाएंगे कुत्ते, कुत्तों के स्वामित्व पर निगम सख्त; उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने कुत्तों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक आरडब्ल्यूए को अपने क्षेत्र में सामुदायिक पशुओं के लिए भोजन सुनिश्चित करना होगा और भोजन केंद्र नियमों के अनुसार स्थापित करने होंगे। आक्रामक कुत्तों को आश्रय में रखा जाएगा।

    गुरुग्राम नगर निगम ने कुत्तों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम ने कुत्तों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान बाधा पहुँचाना अपराध माना जाएगा।

    "आवारा कुत्तों से परेशान शहर, बच्चे चुका रहे हैं कीमत" शीर्षक वाली याचिकाओं और संबंधित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त, 2025 को दिए गए स्वप्रेरणा आदेश के अनुपालन में, गुरुग्राम नगर निगम ने कुत्तों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र में सामुदायिक पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करें।

    यहां भोजन केंद्र स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी

    भोजन केंद्र बच्चों के खेलने के क्षेत्र, सीढ़ियों, प्रवेश द्वारों या बुजुर्गों के अक्सर आने-जाने वाले क्षेत्रों से दूर स्थित होने चाहिए। कुत्तों को सोसाइटियों के अंदर या उनके गेट के सामने भोजन नहीं दिया जा सकता। भोजन देने का समय इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए कि बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन क्षेत्र में कूड़ा-कचरा या अव्यवस्था न हो।

    किसी भी विवाद की स्थिति में, एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एक पुलिस प्रतिनिधि, एसपीसीए के राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि, एक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन, स्थानीय प्राधिकरण का एक पशु चिकित्सक, शिकायतकर्ता और संबंधित आरडब्ल्यूए या एओए का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। ये समितियां टीकाकरण, पकड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया में सहायता करेंगी।

    आक्रामक कुत्तों के लिए किया जाएगा ये इंतजाम

    रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को अलग रखा जाएगा और उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों के लिए विशेष आश्रय स्थल उपलब्ध कराए जाएँगे। नागरिक गुरुग्राम नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1817 पर आवारा कुत्तों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    आवारा कुत्तों को लिया जाएगा गोद 

    पशु-प्रेमी नागरिक जो आवारा कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं, वे गुरुग्राम नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (सेक्टर 39) में आवेदन कर सकते हैं। चुने गए कुत्तों को टैग करके आवेदक को वापस कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गोद लिए गए कुत्ते सड़कों पर न घूमें।

    पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य

    पालतू कुत्तों का पंजीकरण गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी पेट पल्स के माध्यम से किया जा सकता है, जो एसएफ-52, दूसरी मंजिल, बिजनेस सेंटर, सुशांत लोक-1, गुरुग्राम में स्थित है।

    अधिक जानकारी के लिए, ईमेल पते: petpulse@gmail.com और मोबाइल नंबर: 7042623905 पर संपर्क करें। गुरुग्राम नगर निगम ने नागरिकों, आरडब्ल्यूए और पशु प्रेमियों से एक सुरक्षित और उत्तरदायी शहर सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है।