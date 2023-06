Gurugram: फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर कंपनी को लगाया साढ़े तीन करोड़ का चूना, बिल भेजने पर नहीं दिया पैसा

दिल्ली की एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर गुरुग्राम के कुछ लोगों ने कंपनी के साथ करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया। जब पीड़ित ने आरोपितों को बिल भेजे तो भी उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। कई बार बैठकें हुईं लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर कंपनी को लगाया साढ़े तीन करोड़ का चूना

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। दिल्ली की एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर गुरुग्राम के कुछ लोगों ने कंपनी के साथ करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया। यह धोखाधड़ी 2021 से 2022 के बीच के गई। कंपनी के मालिक द्वारा पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत के आधार पर उद्योग विहार थाने में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित कंपनी ओम लाजिस्टिक्स लिमिटेड के मालिक सुमित शर्मा ने शिकायत में कहा कि गुरुग्राम के कुछ लोगों ने उनसे 2020 में संपर्क किया। उन्होंने बताया कि जीजीजे साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए वह काम करते हैं। उनकी कंपनी 2019 से चल रही है। भरोसे में आने के बाद दे दी फ्रेंचाइजी आरोपित कंपनी के निदेशक, शेयरहोल्डरों ने ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कहा। भरोसे में आने के बाद सुमित शर्मा ने कंपनी की फ्रेंचाइजी दे दी। 2021 से 2022 तक उद्योग विहार स्थित कंपनी में माल भेजा गया। परिवहन शुल्क भी अदा नहीं किया गया। बिल भेजने पर आरोपितों ने नहीं दिए पैसे जब पीड़ित ने आरोपितों को बिल भेजे तो भी उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। एक साल में आरोपित कंपनी ने करीब 3,68,17,844.77 करोड़ रुपये का माल ले लिया। कई बार बैठकें हुईं, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। उद्योग विहार थाना पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

