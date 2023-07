मोहम्मदपुर झाड़सा गांव के सुरजीत के साथ फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर 1.60 करोड़ रुपये की ठगी हो गई। कमीशन के माध्यम से मोटा मुनाफा देने की लालच देकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाया। उनके झांसे में आकर 1.60 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद भी पैसे की मांग करते रहे। ठगी का अहसास होने पर पुलिस में शिकायत दी।

फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी

बादशाहपुर, संवाद सहयोगी। पुलिस प्रशासन के साइबर ठगों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को बार-बार आगाह करने के बाद भी लोग साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। मोहम्मदपुर झाड़सा गांव के सुरजीत के साथ फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर 1.60 करोड़ रुपये की ठगी हो गई। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर की कॉल ठगी का अहसास होने पर मानेसर साइबर क्राइम को शिकायत दी। मानेसर साइबर क्राइम थाना ने अज्ञात साइबर ठगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। मोहम्मदपुर झाड़सा के सुरजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके पास 25 जून को एक व्हाट्सऐप कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि आपके दोस्त ने नंबर दिया है। आप फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं। झांसे में आकर भेजता रहा रुपये उन्होंने हां भर दी। उसके बाद एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करने पर फ्लिपकार्ट का प्लेटफार्म खुला। फोन करने वाले ने बताया कि इस लिंक पर क्लिक और परचेज करना होगा। उसके बाद कमीशन के माध्यम से मोटा मुनाफा होगा। पहले पांच हजार भेजें, उसके बदले में 6110 रुपये अकाउंट में वापस आ गए। साइबर ठग के झांसे में आकर पैसे भेजता रहा। उसके बदले में 26 हजार रुपये खाते में आ गए। उसके बाद उनको बताया गया कि गलत ट्रांजैक्शन होने के कारण जुर्माना लग गया है। खाता भी फ्री हो गया है। इसको खोलने के लिए वह बार-बार रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराते रहे। उनके झांसे में आकर 1.60 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद भी पैसे की मांग करते रहे। ठगी का अहसास होने पर पुलिस में दी शिकायत इस पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ एक अन्य मामले में सिविल लाइंस के रहने वाले सत्येंद्र खटाना के साथ 1.99 लाख रुपये की ठगी हो गई। सत्येंद्र खटाना को एक कॉल आई। जिसमें कॉल करने वाले ने क्रेडिट कार्ड बनवाने की बात की। उसके बाद उन्होंने पांच रुपये की ट्रांजैक्शन दिए गए नंबर पर केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा। पांच रुपये की ट्रांजैक्शन करने के बाद उनके खाते से 1.99 लाख रुपये कट गए।

Edited By: Shyamji Tiwari