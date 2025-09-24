Language
    गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन के पास हॉर्न बजाने पर कार ड्राइवर से मारपीट, मोबाइल फोन छीना

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:50 PM (IST)

    गुरुग्राम में एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास जाम में हार्न बजाने पर कार चालक से मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना हुई। पीड़ित की शिकायत पर डीएलएफ फेस दो थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किए गए हैं।

    पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित। फोटो सौजन्य- पीआरओ

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास जाम के दौरान हार्न बजाने पर स्कूटी सवार दो लोगों ने साथियों के साथ कार चालक से मारपीट की और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कार चालक की शिकायत पर डीएलएफ फेस दो थाना पुलिस ने दो आरोपितों को सोमवार रात गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।

    फरीदाबाद के रहने वाले कार चालक विजयपाल ने इस मामले में 21 सितंबर को डीएलएफ फेस दो थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि वह 20 सितंबर की रात एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से फरीदाबाद की तरफ जा रहे थे। यहां जाम लगा हुआ था।

    इस दौरान उन्होंने हार्न बजाया तो स्कूटी सवार दो लोगों ने उनसे बहसबाजी की। इसके बाद उन्होंने अपने अन्य साथी बुला लिए। सभी ने उनसे मारपीट की और उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।

    इस मामले में पुलिस ने जिन दो लोगों को पकड़ा है, उनकी पहचान यूपी के बदायूं के रहने वाले केशव और कानपुर देहात के गौरव के रूप में की गई। आरोपितों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन व वारदात में प्रयोग की गई एक स्कूटी व बाइक बरामद की गई है।

    बाइक चोरी के मामले में एक आरोपित पकड़ा, बाइक बरामद

    उधर, सेक्टर 53 सनार अस्पताल के पास से बाइक चोरी होने के मामले में सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरेापित को सोमवार रात अतुल कटारिया चौक से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान बिहार के भागलपुर के रहने वाले सूरज के रूप में की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने गुरुग्राम में चोरी करने की एक अन्य वारदात को अंजाम देने की जानकारी दी।

    आरोपित नशा करने का आदी है। वह एकांत में खड़ी बाइक की रेकी करता था और मौका पाकर चोरी कर फरार हो जाता था। इस पर चोरी, शस्त्र अधिनियम के तहत छह केस गुरुग्राम के थानों में पहले से ही दर्ज हैं। इसके पास से एक बाइक और चार हजार रुपये की नकदी बरामद की गई है।