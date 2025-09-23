गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में बनेगी रबर की सड़क, तेज गर्मी और ठंड के मौसम में भक्तों को मिलेगी राहत

गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए रबर की सड़क बनाई जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सीएसआर के तहत मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक यह सड़क बनाएगा। इससे गर्मी और ठंड में नंगे पैर चलने वाले भक्तों को राहत मिलेगी। श्राइन बोर्ड का कहना है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में भक्तों के लिए धीरे-धीरे सुविधाओं का इजाफा हो रहा है। श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड ने अब मंदिर परिसर में आरसीसी सड़क की जगह रबर की सड़क बनाने की योजना बनाई है।

सड़क को सिंथेटिक रबर ट्रैक की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यह कार्य श्राइन बोर्ड की पहल पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से सीएसआर के तहत कराया जाएगा। सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त श्रद्धाभाव से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से नंगे पैर ही मंदिर तक जाते हैं।

ऐसे में भक्तों खासकर महिलाओं, बुर्जुगों व बच्चों को ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप के कारण तपते मार्ग पर चलना कष्टदायी होती है। वहीं, कंकड़-पत्थर चुभने के अलावा आरसीसी की खुरदुरी सड़क पर चलने से भक्तों पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं।

श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड के मुताबिक, फिलहाल मंदिर मार्ग पर दरी (मैट) बिछाई जाती है ताकि नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। अब बोर्ड की ओर से भक्तों को राहत दिलाने के लिए स्थाई समाधान किया जाएगा।

इसके लिए मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक आरसीसी सड़क की जगह पर रबर की सड़क बनवाने की योजना है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से सीएसआर के तहत सिंथेटिक रबर ट्रैक की तर्ज पर रबर की सड़क निर्माण कराएगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।