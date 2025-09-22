Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में दूसरे का प्लॉट बेचकर 1.7 करोड़ की धोखाधड़ी, पुलिस ने दो और आरोपितों को दबोचा

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    गुरुग्राम के बसई इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान नीतीश कुमार और सोनू के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता दिवाकर ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनसे 1.7 करोड़ रुपये की ठगी की। जांच में पता चला कि प्लॉट किसी और का था और आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस गिरफ्त में धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए दोनाें आरोपित। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बसई इंडस्ट्रियल एरिया में दूसरे का प्लॉट बेचकर एक व्यक्ति से एक करोड़ सात लाख रुपये की ठगी करने के मामले में शनिवार को बसई से दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

    इनकी पहचान बसई गांव में रहने वाले नीतीश कुमार और सोनू के रूप में की गई। इससे पहले इस मामले में दो सितंबर को मुख्य आरोपित भारत भूषण को पकड़ा गया था।

    सरस्वती एन्क्लेव में रहने वाले दिवाकर ने डीसीपी वेस्ट को धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। जांच के बाद सेक्टर 9ए थाने में सात अगस्त को केस दर्ज किया गया। शिकायत में दिवाकर ने बताया कि वह चचेरे भाई नितिश कुमार के साथ देवीलाल कालोनी स्थित सांई प्रोपर्टी के कार्यालय में कृष्ण, सोनू प्रोपर्टी डीलर से प्लॉट लेने के संबंध में मिले थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्होंने बसई इंडस्ट्रीयल एरिया में 200 वर्ग गज का प्लॉट दिखाया। इन्होंने इनसे प्लॉट के लिए तयशुदा राशि के हिसाब से कुल एक करोड़ सात लाख रुपये अलग-अलग भाग में ट्रांसफर करा लिए। जिनमें से 80 लाख रुपये प्लॉट मालिक के रूप में भारत-भूषण के बैंक खाते में तथा 27 लाख रुपये कृष्ण व सोनू को नगद दिए गए।

    जब इन्होंने प्लॉट का कब्जा लेने के लिए कहा तो टाल-मटोल करने लगे। आसपास के लोगों से पता किया तो प्लॉट शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति का होने की जानकारी मिली। जबकि इन्हें बताया गया था कि इस प्लॉट का मालिक भारत भूषण है।

    भारत भूषण के नाम पर थी जमीन की रजिस्ट्री

    मामले में पकड़े गए आरोपित भारत भूषण से पूछताछ में पता चला था कि वह किराये पर मकान दिलाने का काम करता है। दिवाकर से जिस प्लॉट के नाम पर रुपये लिए गए थे वह प्लॉट इसकी जमीन से काटा गया था।

    उस जमीन में से रास्ते की जमीन सहित कुछ जमीन की रजिस्ट्री भारत भूषण के नाम पर थी। जिसका फायदा उठाकर इसने अपने प्रॉपर्टी डीलर साथियों कृष्ण, सोनू व अन्य के साथ मिलकर इसने धोखाधड़ी की साजिश रची थी।

    इसी मामले में शनिवार को नीतीश और सोनू को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि नीतीश दिवाकर का चचेरा भाई है। इसने ही दिवाकर को अन्य आरोपितों सोनू, भूषण, कृष्ण व अन्य से मिलवाया था। नीतीश के हिस्से में नौ लाख 40 हजार रुपये व सोनू के हिस्से में नौ लाख रुपए आये थे।