गुरुग्राम में चोरों का कारनामा, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी तो थार से बांधकर स्कार्पियो खींच ले गए; जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिवाजी नगर में एक स्कार्पियो को स्टार्ट न कर पाने पर चोर उसे थार से बांधकर ले गए। इससे पहले सेक्टर 45 में एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग हुई थी। दक्षिण हरियाणा में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है जो पुलिस के लिए एक चुनौती है। फरीदाबाद में पुलिस के सामने एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा पुलिस के इकबाल को हर रोज चोर, लुटेरे, बदमाश और गैंग्स्टर चुनौती दे रहे हैं। उनके अंदर कानून का बिलकुल भय नहीं है। उन्हें आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना है, भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े। किसी भी हद तक क्यों जाना पड़े। इसका एक ताजा उदाहरण एक बार फिर गुरुग्राम में देखने को मिला है।

गुरुग्राम के शिवाजी नगर इलाके में शुक्रवार अल सुबह एक घर के बाहर खड़ी स्कार्पियो गाड़ी को चोर जब स्टार्ट कर नहीं कर पाए तो थार गाड़ी से बांधकर ले गए। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जब दिल्ली पुलिस गैंग्स्टरों पर कार्रवाई कर रही थी, तब भी 18 सितंबर की सुबह कुछ बदमाशों ने सेक्टर 45 में एक बिल्डर्स कंपनी के आफिस पर फायरिंग कर दहशत फैलाई थी।

गुरुग्राम में हुई इस तरह की चोरी की यह पहली घटना मानी जा रही है, जब चोर इतने बेखौफ होकर एक अन्य गाड़ी से स्कार्पियो को बांधकर ले गए।शुक्रवार सुबह करीब सवा तीन बजे शिवाजी नगर एरिया में गली के अंदर खड़ी एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी चोरी हो गई। सुबह जब गाड़ी मालिक उठे तो उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिखी।

उन्होंने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उन्हें भी हैरानी हुई कि चोर इस तरह से उनकी गाड़ी चोरी कर ले गए। गाड़ी मालिक शिवाजी नगर में रहने वाले मोहित जटराना ने थाने में चोरी की शिकायत दी। मोहित जटराना गुरुग्राम में महिंद्रा एजेंसी पर सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करते हैं। उन्होंने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है।

सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ी महिंद्रा स्कार्पियो गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। वह गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाया। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो चोर ने साथियों को बुलाया। कुछ देर बाद गली में रिवर्स गियर में थार राक्स गाड़ी आती दिखाई दी। चोरों ने टोचन बेल्ट से स्कार्पियो को थार से जोड़ दिया। एक साथी स्कार्पियो में बैठता है। इसके बाद वह गाड़ी को चोरी कर ले जाते हुए दिखे।

पुलिस को चुनौती दे रहे बदमाश दक्षिण हरियाणा में चोरी, लूट, रंगदारी, फायरिंग, हत्या और दहशत फैलाने के मामले हर दिन हो रहे हैं। चोर, लुटेरे, बदमाश तो पुलिस को चुनौती दे ही रहे हैं। विदेश में बैठे गैंग्स्टर भी समय-समय पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्ड मार्क कंपनी के आफिस पर 18 सितंबर की रात चार हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग की थी। कुछ सीसीटीवी में पता चला था कि बदमाश दो बाइक से आए थे। उनके मुंह पर मास्क बंधा हुआ था।

विदेश में बैठे गैंग्स्टर दीपक नांदल ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। यह पैसों के लेनदेन का मामला बताया गया था। गुरुग्राम पुलिस इतने दिन बीतने के बाद भी खाली हाथ है। बदमाशों की पहचान तक नहीं की जा सकी है। अपराध और पुलिस को चुनाैती देने के मामले गुरुग्राम तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण हरियाणा के अन्य जिलों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है।