गुरुग्राम में 10 दिन में तैयार होंगी 15 सेक्टरों की सड़कें, लाखों लोगों की आवाजाही होगी आसान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नए गुरुग्राम के बाशिंदों काे जल्द ही टूटी सड़कों की परेशानी से निजात मिल जाएगी। गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) द्वारा 15 सेक्टरों की मुख्य और आंतरिक सड़कें आगामी दस दिनों में तैयार कर दी जाएंगी। इसके लिए जीएमडीए ने दो अक्टूबर की डेडलाइन तय की है।

अधिकारियों का कहना है कि साथ ही ड्रेनेज सिस्टम और ग्रीन बेल्ट के सुधारीकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि सड़कें टिकाऊ बन सकें और अगले मानसून में जलभराव की समस्या से निजात मिले। सेक्टर 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94 और 95 सहित नए गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में फिलहाल सड़क निर्माण और ड्रेनेज का कार्य तेजी से चल रहा है। जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ ने बताया कि सड़क की लेयरिंग, डिवाइडर सुधार और ग्रीन बेल्ट की तैयारियों पर फोकस किया जा रहा है। एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल्द तैयार होगा मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा एक मुख्य प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ रहा है। सीपीआर सेक्टर 84 से मानेसर तक 5.5 किलोमीटर लंबे मल्टी यूटीलिटी कॉरिडोर का निर्माण जारी है। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ ड्रेनेज लाइन बिछाई जा रही है ताकि पानी की निकासी बेहतर हो सके।