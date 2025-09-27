Language
    गुरुग्राम में निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प गोलीकांड में तब्दील, दूसरे पक्ष पर झोंका फायर

    By varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:13 AM (IST)

    गुरुग्राम के मुंजाल यूनिवर्सिटी में एक पार्टी के दौरान छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई जिसके बाद गोलीबारी हुई। एक छात्र ने अपने साथियों को बुलाकर दूसरे गुट पर गोली चला दी जिससे परिसर में दहशत फैल गई। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    निजी यूनिवर्सिटी में दो गुटों में झड़प, छात्र पर झोंका फायर।

    संवाद सहयोगी, पटौदी। सिधरावली स्थित मुंजाल यूनिवर्सिटी के बुधवार शाम एक पार्टी के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हुई मामूली झड़प गोलीकांड में तब्दील हो गया। यूनिवर्सिटी के नजदीक एक छात्र ने अपने साथियों को बुला लिया और दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दिया। इस दौरान छात्र बाल-बाल बच गया।

    फायरिंग से परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। गोली चलाने वाले छात्र का गुट थार से पहुंचा था।

    जानकारी के अनुसार पटौदी के गांव लोकरी का रहने वाला साहिल बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र है। 24 सितंबर को यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उसके साथी रेवाड़ी के गांव तीतरपुर खलियावास निवासी बीटेक चतुर्थ वर्ष के छात्र सौरभ यादव और सौरव रावल नामक छात्र से कहासुनी हो गई। इस पर साहिल ने बीच-बचाव करा दिया।

    पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, इसके बाद छात्र सौरव रावल ने अपने दोस्तों को फोन कर बुला लिया। शाम करीब 6:30 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पर काले रंग की थार गाड़ी में तीन-चार युवक आए। इनमें से दो ने अपने नाम दिनेश उर्फ दिन्नू और सूरज बताए। सौरव रावल भी उनके साथ था।

    बाहर बात करने के बहाने साहिल व सौरभ यादव को आरोपित मुस्कान होटल के पास ले गए। वहां बातचीत के दौरान आरोपित दिनेश उर्फ दिन्नू ने पिस्टल निकालकर साहिल पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली साहिल को नहीं लगी और वह बाल-बाल गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगा कि झगड़ा किस बात पर हुआ।