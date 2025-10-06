गुरुग्राम जिला अस्पताल में बनेगा आश्रय सदन, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी ठहरने की सुविधा

गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए आश्रय सदन बनेगा। अस्पताल प्रबंधन डीपीआर तैयार कर रहा है ताकि बाहर से आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने की सुविधा मिल सके। रोजाना 2200 ओपीडी वाले इस अस्पताल में तीमारदारों को फर्श पर सोना पड़ता है। आश्रय सदन बनने से मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिला नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को ठहरने की उचित सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में आश्रय सदन का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से योजना बनाई जा रही है।

निर्माण कार्य को लेकर डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। इसके बाद उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। इससे जिला व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीज लाभान्वित होंगे। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें कड़ाके की ठंड और गर्मी में फर्श पर ही रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अस्पताल में रोजाना करीब 2200 की ओपीडी रहती है। इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, जनरल वार्ड के अलावा गायनी वार्ड में मरीज भर्ती रहते हैं। यहां प्रति माह करीब 300 से अधिक महिलाएं डिलीवरी के लिए गायनी वार्ड में आती हैं।

यहां तीमारदारों के लिए फिलहाल कोई वेटिंग रूम नहीं है। नीकू वार्ड और स्त्री रोग विभाग के बाहर बरामदे में तीमारदार जहां-तहां बेंच और जमीन पर लेट-बैठकर अपने मरीजों का इंतजार करते हैं। अस्पताल में विभिन्न बीमारी से ग्रस्त मरीज आते हैं, इसलिए इनफेक्शन फैलने का भय बना रहता है।