रिश्तों का कत्ल! पांच बीघा जमीन के लिए चचेरे भाई की सोते समय गला रेतकर हत्या; आरोपित फरार

गुरुग्राम के नाथूपुर गांव में पांच बीघा जमीन के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के चचेरे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई थी जिसमें सोते समय राहुल की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पांच बीघा जमीन के लिए एक युवक ने साथी के साथ मिलकर चचेरे भाई की सोते समय चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। उसका शव खून से लथपथ अवस्था में कमरे से बरामद किया गया। घटना गुरुवार अलसुबह साढ़े तीन बजे गुरुग्राम के डीएलएफ फेस तीन थाना क्षेत्र के नाथूपुर गांव की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपित फरार हो गए थे। थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपितों को गुरुवार दोपहर दिल्ली के आनंद विहार से धर दबोचा। मृत युवक की पहचान 22 वर्षीय राहुल के रूप में की गई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रामई गांव के रहने वाले थे। वह अपने गांव के ही पांच लोगों यदुवीर, ओमबीर, अनमोल, महेंद्र और बाबी के साथ नाथूपुर गांव में किराये के कमरे पर रहते थे। सभी ठेकेदार के अंडर में श्रमिक का काम करते थे।

कमरे में रहने वाले अन्य लोगों ने गुरुवार सुबह साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम में सूचना दी कि किसी ने राहुल की सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी है। थाना पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से खून से सना एक चाकू बरामद किया गया।

यहां कमरे में बाबी के अलावा सभी लोग मौजूद थे। शक होने पर जांच शुरू की गई और तकनीकी व सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराध शाखा सेक्टर 43 और थाना पुलिस की टीम ने गुरुवार दोपहर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे। इन्हें दिल्ली के आनंद विहार से पकड़ा गया। इनकी पहचान 20 वर्षीय सचिन और बाबी के रूप में की गई। दोनों एटा के रामई गांव के रहने वाले हैं।

एक सप्ताह पहले बाबा ने राहुल के पिता को दी थी जमीन बेटे की मौत की जानकारी मिलने पर गुरुग्राम पहुंचे राहुल के पिता मनवीर ने बताया कि वह दो भाई हैं। दूसरे भाई का नाम छत्रपाल है। उनके पिता डोरीलाल ने 20 साल तक अपनी पांच बीघा जमीन खेती करने के लिए छत्रपाल को दे रखी थी। छत्रपाल पिता डोरीलाल के साथ गाली-गलौज करता था। इसके चलते एक सप्ताह पहले डोरीलाल ने छत्रपाल से जमीन वापस लेकर मनवीर को दे दी। इससे मनवीर और छत्रपाल के बीच मनमुनाव हो गया। बुधवार रात नौ बजे भी गांव में दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ।आरोप है कि छत्रपाल ने इस दौरान जान से मारने की धमकी दी थी।

चार दिन पहले आया था बाबी, साजिश रचकर की गई हत्या पुलिस पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया सचिन छत्रपाल का बेटा है। वह गाजियाबाद में रहकर श्रमिक का काम कर रहा था। उसने जमीन उसके पिता से छीनकर ताऊ को देने की रंजिश में ही राहुल की हत्या करने की वारदात स्वीकार की। उसने गांव के ही बाबी के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। बाबी पहले गाजियाबाद में इसी के साथ रहता था। वह चार दिन पहले ही राहुल के साथ रहने के लिए गुरुग्राम में उसके कमरे पर आया था।