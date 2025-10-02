Dussehra 2025: गुरुग्राम के चौक-चौराहों पर पूरी रात तैनात रहेगी पुलिस, CCTV-ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर
गुरुग्राम में दशहरा पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रावण दहन स्थलों पर अग्निशमन यंत्रों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पुलिस कमिश्नर ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद हो गई है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सोसायटियों के आसपास पूरी रात अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी।
सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से आयोजन स्थलों की हर गतिविधि पर विशेष टीमें नजर रखेंगी।थाना पुलिस पुलिस व पीसीआर अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करती रहेंगी। जिन स्थानों पर रावण, मेघनाथ एवं कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा, उन स्थानों की विशेष रूप से निगरानी होगी। रावण दहन स्थल के निकट पर्याप्त मात्रा में पानी, अग्निशमन यंत्रों व एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।
पुलिस पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि दशहरा के अवसर पर निकलने वाले जुलूस व झांकियों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसी भी प्रकार की आपातस्थिति पर काबू पाने के लिए भी पुलिस की विशेष कंपनियों को सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात किया गया है।
कमिश्नरेट पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। आयोजन स्थलों के अंदर, बाहर व गेटों पर भी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो वहां पर कार्यक्रम के दौरान नजर बनाए रखेंगे।
इस दौरान आयोजन स्थलों के आसपास में आयोजन स्थल पर पुलिस व महिला पुलिस कर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे। उच्चाधिकारी लगातार गश्त करके स्थित का जायजा लेते रहेंगे।
इसके अलावा रावण दहन स्थल के चारों तरफ व्यवस्थित तरीके से बैरीगेटिंग करने व आमजन के लिए आने व जाने का रास्ता निर्धारित कर उसे सुनिश्चत किया गया है। दशहरा मेले के आयोजन स्थल के नजदीक गाडिय़ों के पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
जुलूस के दौरान तैनात रहेगा पुलिस बल
शोभा यात्रा निकालते समय ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके लिए आयोजन स्थल पर समुचित संख्या में पुलिसबल तैनात सुनिश्चित की गई है। पुलिस कमिश्नर ने दशहरा पर्व आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन करने के लिए कहा है।
संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर
निरीक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क और मुस्तैद रहकर ड्यूटी करने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि किसी भी स्थिति में अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गश्ती दलों को हर संवेदनशील इलाके में सक्रिय रहने तथा मेले और पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत करने का निर्देश दिया गया।
50 से अधिक स्थानों पर दशहरा उत्सव का आयोजन
गुरुद्रोण की नगरी में विजयादशमी पर छोटे-बड़े करीब 50 से अधिक रावण दहन किए जाएंगे। इस दौरान मेघनाद व कुंभकरण के पुतले भी जलाए जाएंगे। इससे पहले श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन किया जाएगा।
शहर के साथ ही आसपास के इलाकों में श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण हनुमान समेत अन्य देवी-देवताओं की मनमोहक झांकियां निकाली जाएंगी। इसके लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जैकबपुरा के रामलीला मैदान में करीब 35 फुट के पर्यावरण फ्रेंडली रावण का पुतले का दहन किया जाएगा। ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाएगा।
इससे सबसे पहले शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण की झांकियां निकाली जाएंगी। इसके बाद रामलीला के पात्रों से संबंधित झांकियां रहेंगी। इसी दौरान श्री राम-रावण का युद्ध भी दिखाया जाएगा। श्री सिद्धेश्वर सभा की रामलीला में रात को नौ बजे के बाद रावण दहन होगा। इससे पहले श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन किया जाएगा और सुंदरकांड का पाठ होगा।
इन प्रमुख स्थानों पर होंगे विशेष आयोजन
गोशाला मैदान, सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली मैदान, गीता भवन, सेक्टर 17 ब्लिस बैंक्वेट हाल के सामने एवं सेक्टर-5, पालम विहार, न्यू कॉलोनी, भीम नगर, वजीराबाद, सदर बाजार और सोसाइटियों सहित कई स्थानों पर बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव का आयोजन होगा।
दशहरा उत्सव के दौरान शहर में जिन स्थानों पर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होने की संभावना है, उन इलाकों के ऊपर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा।
