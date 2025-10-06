Language
    गुरुग्राम के बसई रोड पर दोबारा पैचवर्क करने के बावजूद धंसी सड़क, ठेकेदारों की नाकामी से हुआ दुर्दशा

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा बसई रोड पर दोबारा पैचवर्क करने के बावजूद सड़क धंस गई। गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के बाद सामग्री वापस कर दी गई। जीएमडीए ने सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया है जबकि नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सड़क का रखरखाव उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है यह जीएमडीए के अधीन है।

    जीएमडीए ने बसई रोड का दोबारा किया पैचवर्क। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने बसई रोड पर दोबारा पैचवर्क किया है। सड़क का मरम्मत किया गया हिस्सा रातोंरात धंस गया। मामला सामने आने के बाद जीएमडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच की।

    जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ ने बताया कि ठेकेदार को प्लांट से सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली थीं। इसलिए सामग्री वापस कर दी गई। रात में सड़क का निर्माण किया गया और सुबह सूचना मिलने पर दोबारा पैचवर्क किया गया। सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

    गौरतलब है कि बसई रोड पूरी तरह से धंस गई है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण सिविल अस्पताल, सेक्टर 9, बसई, धनकोट, सेक्टर 10 और आसपास की अन्य कॉलोनियों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है।

    बसई निवासी बालकिशन ने बताया कि पूरी बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरा रहा। अब गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। जीएमडीए अधिकारियों का कहना है कि बारिश का मौसम वापस आ गया है। मौसम साफ होते ही पूरी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी।

    इस बीच, नगर निगम ने बसई रोड पर पैचवर्क को स्पष्ट किया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि जनता में इस बात को लेकर भ्रम था कि यह सड़क निगम के अधिकार क्षेत्र में है। बसई रोड का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

    इस सड़क का रखरखाव और सुधार कार्य गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधीन है। रीकार्पेटिंग का काम भी जीएमडीए की एक एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव की नियमित निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

