शादी से मना करने पर युवती की हत्या: गुरुग्राम में सिरफिरे ने लड़की के पेट में दो बार मारा चाकू, मां को दी धमकी

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। पालम विहार के मौलाहेड़ा में सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे शादी से मना करने पर पड़ोस में रहने वाले युवक ने युवती(19) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। युवक ने पेट में दो बार चाकू से वार किए। युवती को बचाने के लिए मां दौड़ी तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर युवक फरार हो गया। मां आसपास के लोगों की मदद से बेटी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दो घंटे के भीतर ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि सुबह साढ़े 11 बजे पालम विहार थाना पुलिस को युवती की हत्या की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं, पड़ोस में रहने वाले आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवती कोठी में साफ-सफाई का करती थी काम उसकी पहचान मौलाहेड़ा निवासी रामकुमार(23) के रूप में हुई। वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू भी बरामद कर लिया गया। थाने में दर्ज कराई शिकायत में मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उघैती गांव निवासी मिथलेश ने कहा कि परिवार के लोग कई वर्षों से मौलाहेड़ा में रह रहे हैं। वह और उनकी बेटी नेहा एक कोठी में साफ-सफाई का काम करती थीं। पहले हुई थी सगाई नेहा की सगाई छह महीने पहले पड़ोस में रहने वाले राजकुमार के साथ हुई थी। बाद में नेहा को राजकुमार के नशा करने के बारे में पता चला। इसके बाद नेहा के परिवार ने शादी तोड़ दी। राजकुमार उसके बाद से ही नेहा से शादी का दबाव बना रहा था। सोमवार सुबह दोनों मां बेटी काम से वापस घर जा रही थीं। इसी दौरान घर के नजदीक ही राजकुमार ने बैग से चाकू निकाला और देखते ही देखते नेहा के पेट में दो बार वार कर दिया। जब मां बचाने के लिए दौड़ी तो आरोपित ने चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। एसीपी दहिया ने बताया कि आरोपित को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

