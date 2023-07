Gurugram News: पिकनिक स्थल बना घामडोज की पहाड़ी में बह रहा झरना, इंजॉय करने पहुंच रहे लोग

गांव घामडोज के रहने वाले महेश राघव बताते हैं कि गांव अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसा है। पहले पहाड़ी में से छह महीना झरना बहता था। इसलिए इस स्थल को झरना स्थल के नाम से पुकारा जाने लगा था। लेकिन कुछ वर्षों से पानी का झरना बहना बंद हो गया था। तेज वर्षा के बाद झरने का यह दृश्य फिर से लोगों को अपनी ओर खींचने लगा है।

Gurugram News: पिकनिक स्थल बना घामडोज की पहाड़ी में बह रहा झरना

संवाद सहयोगी, सोहना। अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसा गांव घामडोज पिकनिक स्थल बना हुआ है। वर्षा के बाद तीन दिन से पहाड़ी में से बह रहा पानी का झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। पहाड़ी का शांत वातावरण तथा कानों में गूंजने वाली झरने के पानी की कल-कल की आवाज लोगों को काफी लुभा रही है। रविवार को झमाझम वर्षा के दौरान घामडोज और आसपास गांव के लोगों ने झरने के पानी में स्नान कर खूब आनंद उठाया तो बच्चों ने इस मनमोहक वातावरण में फुटबाल तथा अन्य खेल खेलकर खूब मस्ती की। पहाड़ी की हरियाली के बीच बह रहा झरना लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। पहाड़ी में बह रहे इस झरने को देखने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं। तेज वर्षा में लौट आती है झरने की रौनक गांव घामडोज के रहने वाले महेश राघव बताते हैं कि गांव अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसा है। पहले पहाड़ी में से छह महीना झरना बहता था। इसलिए इस स्थल को झरना स्थल के नाम से पुकारा जाने लगा था। लेकिन कुछ वर्षों से पानी का झरना बहना बंद हो गया था। अब दो-तीन वर्षों में हुई तेज वर्षा के बाद झरने का यह दृश्य फिर से लोगों को अपनी ओर खींचने लगा है। तेज वर्षा के बाद तीन दिन से पहाड़ी में पानी का झरना बह रहा है। गांव अलीपुर, भोंडसी, सोहना, दौला, मारुति कुंज, गढ़ी बाजीदपुर के लोग पानी के झरने में स्नान करने पहुंचे।

