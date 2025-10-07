खाटूश्याम जा रहे स्कूटी सवार दोस्तों को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत

गुरुग्राम के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे स्कूटी सवार दो दोस्त घायल हो गए। इनमें से एक युवक जो खाटू श्याम जा रहा था की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पचगांव चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार दोस्त घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई बिलासपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिलली के सुल्तानपुर सी ब्लाक के बलबीर नगर निवासी सराफत अली के मुताबिक, बेटा जिशान स्कूटी से अपने दोस्त आकाश निवासी सुल्तानपुरी के साथ दिल्ली से खाटू श्याम जा रहे थे। रास्ते में दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पचगांव चौक के पास अज्ञात चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी में टक्कर मार दी।