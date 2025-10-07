Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाटूश्याम जा रहे स्कूटी सवार दोस्तों को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत

    By varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:03 AM (IST)

    गुरुग्राम के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे स्कूटी सवार दो दोस्त घायल हो गए। इनमें से एक युवक जो खाटू श्याम जा रहा था की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खाटूश्याम जा रहे स्कूटी सवार दोस्तों को वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पचगांव चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार दोस्त घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई बिलासपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिलली के सुल्तानपुर सी ब्लाक के बलबीर नगर निवासी सराफत अली के मुताबिक, बेटा जिशान स्कूटी से अपने दोस्त आकाश निवासी सुल्तानपुरी के साथ दिल्ली से खाटू श्याम जा रहे थे। रास्ते में दिल्ली-जयपुर हाइवे पर पचगांव चौक के पास अज्ञात चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी में टक्कर मार दी।

    हादसे में जिशान और दोस्त आकाश घायल हो गए। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीर घायल जिशान की सांसें थम गईं। बिलासपुर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है।