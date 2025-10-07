बदलते मौसम और बारिश से आंखों में संक्रमण का खतरा, क्या है लक्षण और बचाव के तरीके?

बदलते मौसम और बारिश के कारण गुरुग्राम में आंखों के संक्रमण खासकर कंजंक्टिवाइटिस के मरीज़ बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 30-40 मरीज आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार यह संक्रमण तेजी से फैलता है। बचाव के लिए आंखों को साफ रखें हाथों को बार-बार धोएं और डॉक्टर की सलाह लें। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रुक-रुक कर हो रही बारिश और बदलते मौसम के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेज़ी से फैल रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में आँखों के संक्रमण के मरीज़ों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हर दिन 30 से 40 मरीज लाल आंखें, पानी आना, जलन और सूजन का इलाज कराने आ रहे हैं।

डॉक्टरों के अनुसार, यह कंजंक्टिवाइटिस है, जिसे आई फ्लू भी कहते हैं। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों में तेजी से फैलता है। ज़िला सिविल अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में मौसमी बुखार, वायरल संक्रमण और दस्त के मरीज़ों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इन दिनों, 2,300 से ज़्यादा मरीज़ बाह्य रोगी विभाग में आ रहे हैं, जिनमें से 150 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना आँखों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं।

इनमें से लगभग 25% मरीज़ एलर्जी और कंजंक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। इसके अलावा, निजी अस्पतालों में भी आँखों के मरीज़ों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे मरीज़ों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। डॉक्टर मरीज़ों को साधारण एंटीबायोटिक्स देने की सलाह दे रहे हैं।