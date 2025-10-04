गुरुग्राम में सुबह सैर पर निकले बुजुर्ग को आवारा कुत्तों के झुंड ने दौड़ाया, लड़खड़ाकर गिरने पर काटा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजेंद्रा पार्क में धर्म कांटे वाली गली में छठ पार्क के पास शनिवार सुबह टहल रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग को आवारा कुत्तों के झुंड ने दौड़ा लिया। इस दौरान वह भागते समय सड़क पर गिर पड़े।

पीछे से आए एक कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया। वहीं गिरने से उन्हें घुटनों और कोहनी में भी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने कुत्तों को हटाकर बुजुर्ग को घर पहुंचाया।

राजेंद्रा पार्क के एम ब्लाॅक में रहने वाले पशुपतिनाथ तिवारी हर दिन सुबह टहलने के लिए छठ घाट के पास जाते हैं। शनिवार सुबह भी वह करीब पौने सात बजे टहलने निकले थे।

इसी दौरान यहां पहले से मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने उन्हें दौड़ा लिया। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक कुत्तों से बचने के लिए पशुपतिनाथ दूसरी तरफ भागे तो लड़खड़ाकर नीचे सड़क पर गिर पड़े।

जब तक लोग कुत्तों को भगाने के लिए वहां आए, इससे पहले ही एक कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया। लोगों ने डंडों से कुत्तों को भगाया और स्वजन को सूचना दी। परिवार के लोग बुजुर्ग को घर ले गए।