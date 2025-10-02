Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में कुत्तों को खाना खिलाने के नए नियम, निगम जारी करेगा गाइडलाइन

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    गुरुग्राम में अब हर जगह कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। नगर निगम इसके लिए फीडिंग पॉइंट बनाएगा जिनका चयन RWA और सोसायटी प्रबंधन करेंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर ये पॉइंट बनाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा। निगम ने बंध्याकरण और टीकाकरण के लिए दोबारा टेंडर निकाला है ।

    prefferd source google
    Hero Image
    साइबर सिटी में अब हर कहीं इसी तरह कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेंगे लोग।

    संदीप रतन, गुरुग्राम। साइबर सिटी में लोग अब हर कहीं कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेंगे। इसके लिए अलग से डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में आरडब्ल्यूए और सोसायटी प्रबंधन को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर ऐसे फीडिंग प्वाइंट चिह्नित कर इसकी सूचना निगम को देनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में नई गाइडलाइन तैयार कर ली है। स्थानीय आरडब्ल्यूए और साेसायटी प्रबंधन को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा। खास बात यह है कि अगर कोई भी इन निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उनके विरुद्ध नगर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा।

    बता दें कि रिहायशी क्षेत्रों में कुत्तों की बढ़ती संख्या और प्रतिदिन काटने के मामलों में बढोतरी होने को देखते हुए डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाने जरूरी हैं।

    रिहायशी सोसायटियों के अंदर हर कहीं कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा सोसायटियों के मुख्य गेट, पार्काें, बाजारों और स्कूलों सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, उनसे दूर फीडिंग प्वाइंट चिह्नित करने होंगे। इससे लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी।

    शेल्टर में रखे जाएंगे आक्रामक कुत्ते

    नगर निगम ने आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखने की तैयारी कर ली है। अगर कहीं से इस तरह की लोगों की शिकायत मिलती है तो बेगमपुर खटौला और बसई में बनाए गए दो डॉग शेल्टर में कुत्तों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। बेगमपुर खटौला में दो करोड़ रुपये की लागत से बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, वहीं बसई में डॉग शेल्टर बनाने पर निगम ने 50 लाख रुपये खर्च किए हैं।

    • 2 एजेंसियों को निगम ने कुत्तों से संबंधित काम सौंपा था।
    • 2.5 करोड़ रुपये डॉग शेल्टर बनाने पर खर्च हो चुके हैं।
    • दाे नई एजेंसियों को काम सौंपने की तैयारी निगम कर रहा है।
    • 30 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते शहर में हैं।

    निगम ने अब दाेबारा लगाया टेंडर

    नगर निगम ने कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण का टेंडर अब दोबारा लगाया है। पहली बार में टेंडर प्रक्रिया में किसी एजेंसी ने हिस्सा नहीं लिया था। निगम ने अब शर्ताें में बदलाव करते हुए दोबारा टेंडर लगाया है।

    दाे एजेंसियों को निगम यह काम सौंपेगा। निगम ने पहले टीकाकरण और बंध्याकरण जिम्मेदारी जीव दया और एनिमल सिंपेथी नाम की दो एजेंसियों को सौंपी थी। लेकिन एजेंसियों द्वारा काम नहीं करने का खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं।

    डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाने के लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश आरडब्ल्यूए को दिए गए हैं। कुत्तों के टीकाकरण और बंध्याकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। दो एजेंसियों को जल्द काम सौंपा जाएगा।

    - डॉ. प्रीतपाल सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम