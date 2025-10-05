Language
    Diwali Chhath Pooja Train: दिवाली-छठ पर यूपी, बिहार, बंगाल जाने वाली ट्रेनें फुल, वेटिंग टिकट भी नहीं

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    Diwali Chhath Pooja Train दिवाली और छठ के त्योहार के मद्देनजर यूपी बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी है। 17 से 25 अक्टूबर तक कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे। यात्रियों को जनरल डिब्बों या बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। तत्काल टिकट की भी मुश्किल है।

    गुड़गांव से होकर चलने वाली 15 एक्सप्रेस ट्रेनों में एक भी टिकट नहीं मिल रहा।

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। दिवाली और छठ के त्योहार के चलते यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इन राज्यों की तरफ जाने वाली 15 ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे हैं।

    ऑनलाइन एप पर अधिकांश ट्रेनों में नो रूम और रिग्रेट के आप्शन दिख रहे हैं। ऐसे में लखनऊ, गोरखपुर, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाले यात्रियों को जनरल डिब्बों में या फिर बसों का सहारा लेना पड़ेगा।

    गुड़गांव रेलवे स्टेशन से यूपी, बिहार और बंगाल के लिए सीधी ट्रेनें काफी कम संख्या में संचालित होती हैं। इसलिए बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली से अपना रिजर्वेशन कराते हैं। लेकिन दिल्ली से भी संचालित होने वाली अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल हैं।

    गुड़गांव से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन दोनों त्योहारों के दौरान 15 ट्रेनें इन राज्यों में जाएंगी, लेकिन इनमें स्लीपर, थर्ड, सेकेंड एसी में रिग्रेट है। कोई भी टिकट नहीं मिल रहा है। कुछ ट्रेनों में अभी नो रूम नहीं हुआ है। लेकिन उनकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद ही टिकट कन्फर्म हो पाए।

    बहुत से यात्री तत्काल टिकट के सहारे घर बैठे हुए हैं। स्टेशन पर ट्रेन आने से 24 घंटे पहले तत्काल टिकट लिया जा सकता है। दिवाली और छठ के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में यात्रियों के होने से तत्काल टिकट भी आसानी से मिल पाना मुश्किल होगा।

    बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में काफी बुरा हाल है। इन ट्रेनों में किसी भी प्रकार के कोच में कोई भी वेटिंग टिकट नहीं है। सभी में रिग्रेट लिखा हुआ है। रिग्रेट यानी टिकट नहीं दिया जा सकता। वेटिंग टिकट की संख्या पूरी होने पर टिकट नहीं दिया जाता है।

    15 से 21 अक्टूबर तक ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति

    तिथि ट्रेन स्लीपर थर्ड एसी सेकेंड एसी प्रथम एसी
    17 अक्टूबर 20963 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट कोच नहीं
    17 अक्टूबर 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
    17 अक्टूबर 19269 जोधपुर-गोरखपुर स्पेशल 102 45 28 कोच नहीं
    18 अक्टूबर 19601 उदयपुर-न्यू जलपाईगुड़ी रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट कोच नहीं
    18 अक्टूबर 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
    18 अक्टूबर 15091 दुराई-टनकपुर एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट 9
    20 अक्टूबर 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट 15 4
    21 अक्टूबर 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट 7
    21 अक्टूबर 20939 साबरमती-सुलतानपुर रिग्रेट रिग्रेट 9 कोच नहीं
    22 अक्टूबर 15623 भगत की कोठी-कामाख्या रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
    23 अक्टूबर 12372 बीकानेर-हावड़ा रिग्रेट 68 रिग्रेट 4
    23 अक्टूबर 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट 5
    24 अक्टूबर 20963 साबरमती-वाराणसी रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट कोच नहीं
    24 अक्टूबर 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
    25 अक्टूबर 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट

    रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग

    दिवाली के त्योहार को देखते हुए गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व अन्य राज्यों को जाने वाले यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। फिलहाल आनलाइन साइट पर एक ही स्पेशल ट्रेन दिख रही है।

    यह ट्रेन 17 अक्टूबर को जोधपुर से चलकर गोरखपुर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन दिवाली से चार दिन पहले हैं, ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को इस ट्रेन का लाभ नहीं मिल पाएगा।

    लोगों ने कहा कि स्पेशल ट्रेनें 19, 20 अक्टूबर और छठ से पहले चलाई जानी चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलेगी। लोगों ने कहा कि ट्रेनों में टिकट न मिलने से यात्रा में काफी परेशानी हो सकती है। डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ सकता है।