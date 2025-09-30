Gurugram Dengue Case: गुरुग्राम में डेंगू का प्रकोप, 11 दिन बाद फिर दो नए संक्रमित मिले

गुरुग्राम जिले में 11 दिन बाद डेंगू के दो नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 55 हो गई है। दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष डेंगू संक्रमण पर नियंत्रण है। शहर में मलेरिया के भी आठ मरीज मिले हैं और एंटी लार्वा टीम लगातार जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिले में 11 दिन बाद सोमवार को डेंगू के दो नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों काे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। संक्रमितों की हालत सामान्य बताई जा रही है। सितंबर माह में अब तक कुल छह डेंगू के मरीजों मिले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानें तो इस वर्ष डेंगू संक्रमण पर काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। इस वर्ष जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। हालांकि दूसरे राज्यों के प्रयासी जिले में बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर ऐसे लोग डेंगू संक्रमित होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की संख्या को सूची में नहीं जोड़ता है।

शहर में बीते दिनों दूसरे राज्य के किशोर समेत दो संदिग्ध डेंगू मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जिला नागरिक अस्पताल में बुखार पीड़ित प्रवासी मरीजों की भरमार है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. जयप्रकाश राजरीवाल के मुताबिक, शहर में अब तक मलेरिया के भी आठ मरीज सामने आ चुके हैं।

सोमवार को एंटी लार्वा टीम ने 7397 घरों की जांच की गई। टीमों को 166 घर लार्वा पाजिटिव मिले, जिनमें से 35 घरों को नोटिस थमाया है। सर्वे टीमों ने 1018 संदिग्ध मरीजों की मलेरिया जांच के लिए स्लाइड बनाई। जबकि 115 सैंपल डेंगू जांच के लिए गए। डेंगू के कुल तीन रैपिड किट टेस्ट किए गए।

उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से डेंगू और मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने का असर दिख रहा है। शहर में फागिंग करवाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जोहड़ व तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ी गई है।