ओटीपी आया न कोई लिंक... गुरुग्राम में साइबर ठगों ने दो लोगों के बैंक खातों से निकाले 2 लाख रुपये

गुरुग्राम में साइबर ठगों ने दो लोगों के बैंक खातों से दो लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ितों ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक मामले में क्रेडिट कार्ड से एक लाख सोलह हजार रुपये निकाले गए जबकि दूसरे मामले में खाते से छेड़छाड़ करके बानवे हजार रुपये निकाले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर 82 में रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने साइबर थाना मानेसर में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड से ठगों ने एक लाख 16 हजार रुपये निकाल लिए। कहा कि न तो उनके पास किसी का फोन आया था और न ही उन्होंने किसी को ओटीपी या कोई अन्य जानकारी दी। बीते दिनों जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उन्हें पैसे निकालने की जानकारी मिली। उन्होंने इसके बारे में बैंक से भी जानकारी ली। जांच में पता चला कि उनके क्रेडिट कार्ड से दो बार में रुपये निकाले गए थे।

दूसरी ओर ठगों ने बैंक खाते से छेड़छाड़ कर व्यक्ति के खाते से 92 हजार रुपये निकाल लिए। दौलताबाद में रहने वाले प्रदीप कुमार ने साइबर थाना पश्चिम को दी शिकायत में कहा कि उनका इंडसइंड बैंक में खाता है। उनका एक क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है। बीते दिनों उनके इंडसइंड क्रेडिट कार्ड से 92 हजार की दो ट्रांजेक्शन दिखाई दी।