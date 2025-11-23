NCR में चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह बेनकाब, गुरुग्राम पुलिस ने बाइक सवार दो बदमाशों को दबोचा
गुरुग्राम पुलिस ने एनसीआर में चेन स्नैचिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो बाइक सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी हुई चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। आरोपियों ने कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में राह चलते लोगों की चेन व अन्य सामान छीनकर फरार होने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शुक्रवार रात दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपितों ने चार दिन पहले ही गुरुग्राम में एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली थी।
पुलिस के मुताबिक 17 नवंबर को सेक्टर 40 थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सेक्टर 45 में 17 नवंबर की शाम पत्नी के साथ घूम रहे थे। इसी दौरान रात आठ बजे एक बाइक पर दो बदमाश आए और उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए।
CCTV की मदद से हुई गिरफ्तारी
केस दर्ज होने के बाद सीसीटीवी व अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक सवार दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान दिल्ली के समयपुर बादली के रहने वाले सुमित और करनाल के सांगोई गांव के संजीव के रूप में की गई।
पुलिस जांच और पूछताछ में पता चला कि संजीव के खिलाफ दिल्ली के द्वारका साउथ में छीनाझपटी के तीन, द्वारका नार्थ में आर्म्स एक्ट में एक, द्वारका सेक्टर 23 में छीनाझपटी का एक, गुरुग्राम के सिविल लाइंस, सेक्टर 14, सेक्टर पांच, सेक्टर नौ और पालम विहार में छीनाझपटी के छह केस दर्ज हैं।
वहीं सुमित के खिलाफ भी दिल्ली के द्वारका साउथ, गुरुग्राम के सेक्टर 14, सेक्टर पांच, सिविल लाइंस समेत अन्य थानों में छीनाझपटी व अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक यह आरोपित करीब एक साल से घटनाओं में सक्रिय थे।
