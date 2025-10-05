गुरुग्राम में बसई रोड का पैचवर्क कुछ ही घंटों में उखड़ा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

गुरुग्राम के बसई रोड पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया पैचवर्क कुछ ही घंटों में उखड़ गया। कांग्रेस ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि सड़कों के नाम पर गड्ढों में चल रही जनता के साथ यह धोखा है। उन्होंने पैचवर्क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार का नमूना बताया।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बसई रोड पर जिला प्रशासन की ओर से किया गया पैचवर्क कुछ घंटों बाद ही उखड़ गया। इस पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ कांग्रेसियों ने भी सवाल उठाया है। कहा- सड़कों पर पैचवर्क में भी भ्रष्टाचार की आ रही बू कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि एक तो वर्षों से गुरुग्राम की जनता सड़कों के नाम पर गड्ढों में चल रही है। अब जब दिखाने के लिए पैचवर्क का काम किया जा रहा है तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बसई रोड पर सड़क पर लगाए गए पैचवर्क को हाथों से खुरचा तो सारी रोड़ी हाथों में आ गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार बसई रोड लंबे समय से जर्जर हालत में थी। मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया था। बीती रात ही इस सड़क पर 20 मीटर के एरिया में पैचवर्क का काम हुआ था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही शनिवार दोपहर वाहनों के चलने से रोड़ी उखड़ गई।

इस सूचना पर कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि किस तरह से यहां पैचवर्क के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जिस सड़क को नया बनाना चाहिए था, उसे पैचवर्क करके सरकार और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।