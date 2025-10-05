Language
    गुरुग्राम में बसई रोड का पैचवर्क कुछ ही घंटों में उखड़ा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    गुरुग्राम के बसई रोड पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया पैचवर्क कुछ ही घंटों में उखड़ गया। कांग्रेस ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि सड़कों के नाम पर गड्ढों में चल रही जनता के साथ यह धोखा है। उन्होंने पैचवर्क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार का नमूना बताया।

    शुक्रवार रात पैचवर्क के बाद शनिवार सुबह सड़क पर चलते वाहन। सौ. स्थानीय

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बसई रोड पर जिला प्रशासन की ओर से किया गया पैचवर्क कुछ घंटों बाद ही उखड़ गया। इस पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ कांग्रेसियों ने भी सवाल उठाया है।

    कहा- सड़कों पर पैचवर्क में भी भ्रष्टाचार की आ रही बू

    कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि एक तो वर्षों से गुरुग्राम की जनता सड़कों के नाम पर गड्ढों में चल रही है। अब जब दिखाने के लिए पैचवर्क का काम किया जा रहा है तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बसई रोड पर सड़क पर लगाए गए पैचवर्क को हाथों से खुरचा तो सारी रोड़ी हाथों में आ गई।

    स्थानीय लोगों के अनुसार बसई रोड लंबे समय से जर्जर हालत में थी। मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया था। बीती रात ही इस सड़क पर 20 मीटर के एरिया में पैचवर्क का काम हुआ था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही शनिवार दोपहर वाहनों के चलने से रोड़ी उखड़ गई।

    इस सूचना पर कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि किस तरह से यहां पैचवर्क के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जिस सड़क को नया बनाना चाहिए था, उसे पैचवर्क करके सरकार और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।

    पैचवर्क में भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पंकज डावर ने कहा कि शहर की टूटी सड़कों पर ऊबड़-खाबड़ पैचवर्क किया जा रहा है। सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इसी खानापूर्ति से अधिकारी लाखों रुपये का बजट यहां खर्च हुआ दिखा देंगें। ऐसा पैचवर्क तो किसी पिछड़े इलाके में भी नहीं होता जैसे गुरुग्राम में सड़कों पर किया जा रहा है।