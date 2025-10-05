Gurugram Fire News: एक्सिस बैंक शाखा में लगी आग, चार एसी जले; दमकलकर्मियों ने पाया काबू
गुरुग्राम के शिवाजी नगर में सोहना चौक के पास एक्सिस बैंक की शाखा में रविवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन बैंक के चार एसी जल गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बैंक में हुए नुकसान का सही आकलन सोमवार को बैंक खुलने के बाद किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के सोहना चौक के पास स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में रविवार अल सुबह आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से शाखा के अंदर लगे चार एसी पूरी तरह जल गए थे।
भीमनगर दमकल अधिकारियों के अनुसार बैंक में आग लगने की सूचना रविवार सुबह साढ़े तीन बजे कंट्राेल रूम में मिली थी। तुरंत ही एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। बैंक बंद होने के कारण दमकल की टीम को शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। इसके बाद टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पाया।
आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से बैंक में लगे चार एसी पूरी तरह जल गए। सूचना मिलते ही बैंक शाखा के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि, रविवार होने के कारण बैंक बंद रहा। आग से हुए नुकसान का सही आकलन सोमवार को बैंक खुलने के बाद जांच में पता चल सकेगा।
