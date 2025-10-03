Language
    एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, सुचारू यातायात के लिए लगाए गए 325 बैरिकेड्स

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक कम करने के लिए 325 प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाए हैं। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि इससे यातायात सुचारू होगा और वाहन चालक सुरक्षित रहेंगे। जयपुर और रेवाड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालक आसानी से जा सकेंगे। यह कदम वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

    गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक कम करने के लिए 325 प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाए हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ट्रैफिक पुलिस एंबियंस मॉल और शंकर चौक के आसपास यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एंबियंस मॉल के पास 325 प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाए। इससे यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

    डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि एंबियंस मॉल के पास लगाए गए इन प्लास्टिक बैरिकेड्स से यातायात अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलेगा। वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए, इन प्लास्टिक बैरिकेड्स के साथ रिफ्लेक्टिव टायर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे वे दूर से ही इन्हें आसानी से देख सकेंगे और सावधानी और सुरक्षा के साथ यात्रा कर सकेंगे।

    इन बैरिकेड्स के लगने से जयपुर और रेवाड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालक सुरक्षित रूप से दाईं ओर जा सकेंगे। वहीं, साइबर सिटी की ओर जाने वाले वाहन चालक एंबियंस मॉल होते हुए आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाना है।