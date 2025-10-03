एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, सुचारू यातायात के लिए लगाए गए 325 बैरिकेड्स

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एंबियंस मॉल के पास ट्रैफिक कम करने के लिए 325 प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाए हैं। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि इससे यातायात सुचारू होगा और वाहन चालक सुरक्षित रहेंगे। जयपुर और रेवाड़ी की ओर जाने वाले वाहन चालक आसानी से जा सकेंगे। यह कदम वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ट्रैफिक पुलिस एंबियंस मॉल और शंकर चौक के आसपास यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एंबियंस मॉल के पास 325 प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाए। इससे यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि एंबियंस मॉल के पास लगाए गए इन प्लास्टिक बैरिकेड्स से यातायात अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलेगा। वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए, इन प्लास्टिक बैरिकेड्स के साथ रिफ्लेक्टिव टायर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे वे दूर से ही इन्हें आसानी से देख सकेंगे और सावधानी और सुरक्षा के साथ यात्रा कर सकेंगे।