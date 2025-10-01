गुरुग्राम में एयर इंडिया और एयरबस का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर शुरू, 5000 पायलट होंगे तैयार
एयर इंडिया और एयरबस ने गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र में 5000 से अधिक पायलटों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। 12000 वर्ग मीटर में फैले इस केंद्र में आधुनिक कक्षाएं और ब्रीफिंग क्लास भी होंगे।
एएनआई, गुरुग्राम। एयर इंडिया और एयरबस ने गुरुग्राम के एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग अकादमी में एडवांस पायलट ट्रेनिंग केंद्र स्थापित किया है। इसमें 5,000 से ज्यादा नए पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मंगलवार को इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया।
इस दौरान उनके साथ एयरबस के वाणिज्यिक विमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिश्चियन शेरर, एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन और टाटा समूह, एयर इंडिया तथा एयरबस के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
ये ट्रेनिंग सेंटर 12,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें 10 पूर्ण उड़ान सिम्युलेटर के साथ एडवांस कक्षाएं और ब्रीफिंग क्लास भी होंगे। यह सुविधा एयरबस A320 और A350 विमान परिवारों के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। पायलट के प्रशिक्षण को लेकर उच्चतम वैश्विक मानकों पर केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
इसे लेकर एक एक्स पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "एयर इंडिया के एविएशन ट्रेनिंग अकादमी में एयर इंडिया-एयरबस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने का सम्मान एयरबस बोर्ड के चेयरमैन रेने ओबरमैन और एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन के साथ मिला।"
Had the honour of inaugurating the Air India–Airbus Pilot Training Centre at Air India’s Aviation Training Academy alongside Airbus Board Chairman, Mr. Rene Obermann and Air India CEO, Mr. Campbell Wilson.
Through this joint venture, 10 cutting-edge simulators, including India’s… pic.twitter.com/OzE7iGtoZy— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) September 30, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।