    आजीवन कारावास का कैदी पैरोल से फरार, क्राइम ब्रांच ने तमिलनाडु से दबोचा

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    गुरुग्राम में 2021 के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी सुभाष पैरोल पर फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 और भोंडसी थाना पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। वह उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। उसे पैरोल अवधि पूरी होने पर जेल में वापस आना था लेकिन वह फरार हो गया था। उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    पैरोल के बाद फरार आजीवन कारावास का सजायाफ्ता अपराधी तमिलनाडु से गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में 2021 में हत्या के एक मामले में भोंडसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था।

    क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 और भोंडसी थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कैदी को शनिवार को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। इसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा।

    पुलिस के अनुसार आरोपित कैदी की पहचान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सदाबाग गेट गद्दे वाला मोहल्ला के रहने वाले सुभाष के रूप में की गई है।

    सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में इसे पकड़ा गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह भोंडसी जेल में बंद था। पांच अप्रैल 2025 को जेल अधीक्षक ने भोंडसी थाने में आरोपित के फरार होने के संबंध में केस दर्ज कराया था।

    इसमें बताया गया था कि सुभाष 24 जनवरी 2025 से पैरोल पर गया था। उसे पांच अप्रैल 2025 को भोंडसी जेल में आत्म समर्पण करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन कैदी पैरोल अवधि पूर्ण होने के बाद भी जेल में हाजिर नहीं हुआ। वह पैरोल के दौरान फरार हो गया। इस आरोपित को पुलिस टीम ने तमिलनाडु से धर दबोचा। आरोपित सुभाष फरार होने के बाद तमिलनाडु में रह रहा था।