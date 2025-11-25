Language
    गुरुग्राम के ताजनगर में खुलेगा आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, पशुपालकों को मिलेगी राहत

    By Varun Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    फर्रुखनगर के ताजनगर गांव में पशुओं के लिए आधुनिक पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। पंचायत ने छह एकड़ जमीन दी है, जिसका प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, पशुपालन विभाग इसे प्राथमिकता दे रहा है। यह सेंटर ग्रामीण पशुपालकों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देगा, जिससे पटौदी और फरुखनगर के किसानों को लाभ होगा। 

    Hero Image

    फर्रुखनगर के ताजनगर गांव में पशुओं के लिए आधुनिक पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। (पशुओं की फाइल फोटो)

    महावीर यादव, बादशाहपुर। फर्रुखनगर ब्लॉक के ताजनगर गांव में जल्द ही जानवरों के लिए मॉडर्न सुविधाओं से लैस पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। पंचायत ने इस प्रस्तावित सेंटर के लिए छह एकड़ में ज़मीन दी है। पंचायत की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए पंचायत डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को फ़ाइल भेज दी गई है।

    एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट भी सेंटर बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। डिपार्टमेंट को ज़मीन ट्रांसफर होते ही काम शुरू हो जाएगा। सेंटर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी। एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट इस काम को प्रायोरिटी दे रहा है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल था।

    यह सेंटर ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों को इमरजेंसी मेडिकल केयर देने में अहम रोल निभाएगा। इलाके में तेज़ी से बढ़ती आबादी और हेल्थकेयर सर्विसेज़ की कमी को देखते हुए, इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से बात चल रही थी। ग्राम पंचायत ताजनगर ने इस मेडिकल सेंटर को बनाने के लिए पंचायत की ज़मीन दी है। ट्रॉमा सेंटर और पॉलीक्लिनिक लगभग छह एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट एड, एक्सीडेंट मैनेजमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन, लैब सर्विसेज़ और दूसरी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी।

    पंचायत ने ज़मीन को एनिमल हसबेंडरी और डेयरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए पंचायत डायरेक्टर को प्रपोज़ल भेजा है। डिपार्टमेंट्स के बीच पेपरवर्क चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मैलिटीज़ पूरी होते ही कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है। फार्मर क्लब के प्रेसिडेंट राव मान सिंह ने इसे एनिमल हसबेंडरी और किसानों के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस ट्रॉमा सेंटर के बनने से पटौदी और फरुखनगर ब्लॉक के किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनिमल हसबेंडरी भी इन्हीं दो ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों तक सीमित है।

    ब्लॉक के हिसाब से जानवरों की गिनती

    गुरुग्राम जिला : ब्लॉक-वार पशु गणना (नवंबर 2025)
    ब्लॉक गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा/घोड़ी
    गुरुग्राम 15,633 35,156 869 3,648 64
    सोहना 7,059 27,065 138 2,123 92
    पटौदी 15,254 57,146 728 4,400 117
    फारुखनगर 8,856 21,638 545 1,247 59
    कुल योग 46,802 141,005 2,280 11,418 332
    • पटौदी ब्लॉक में सबसे ज्यादा 57146 भैंसें हैं।
    • फारुखनगर ब्लॉक में 21638 भैंसें हैं।
    • जिले में अभी 27 जानवरों के अस्पताल हैं।
    • पटौदी ब्लॉक में जानवरों के मालिकों के पास 4400 बकरियां भी हैं।
    • जिले में अभी 1.70 लाख गाय और भैंस हैं।
    • 6 एकड़ में पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव

    ताजनगर में पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम चल रहा है। एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत से जमीन ट्रांसफर होते ही काम शुरू हो जाएगा।

    - डॉ. नरेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, एनिमल हस्बैंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट