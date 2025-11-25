गुरुग्राम के ताजनगर में खुलेगा आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, पशुपालकों को मिलेगी राहत

महावीर यादव, बादशाहपुर। फर्रुखनगर ब्लॉक के ताजनगर गांव में जल्द ही जानवरों के लिए मॉडर्न सुविधाओं से लैस पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। पंचायत ने इस प्रस्तावित सेंटर के लिए छह एकड़ में ज़मीन दी है। पंचायत की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए पंचायत डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को फ़ाइल भेज दी गई है।

एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट भी सेंटर बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। डिपार्टमेंट को ज़मीन ट्रांसफर होते ही काम शुरू हो जाएगा। सेंटर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी। एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट इस काम को प्रायोरिटी दे रहा है, जो मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल था।

यह सेंटर ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों को इमरजेंसी मेडिकल केयर देने में अहम रोल निभाएगा। इलाके में तेज़ी से बढ़ती आबादी और हेल्थकेयर सर्विसेज़ की कमी को देखते हुए, इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से बात चल रही थी। ग्राम पंचायत ताजनगर ने इस मेडिकल सेंटर को बनाने के लिए पंचायत की ज़मीन दी है। ट्रॉमा सेंटर और पॉलीक्लिनिक लगभग छह एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट एड, एक्सीडेंट मैनेजमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन, लैब सर्विसेज़ और दूसरी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी।

पंचायत ने ज़मीन को एनिमल हसबेंडरी और डेयरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए पंचायत डायरेक्टर को प्रपोज़ल भेजा है। डिपार्टमेंट्स के बीच पेपरवर्क चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मैलिटीज़ पूरी होते ही कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है। फार्मर क्लब के प्रेसिडेंट राव मान सिंह ने इसे एनिमल हसबेंडरी और किसानों के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस ट्रॉमा सेंटर के बनने से पटौदी और फरुखनगर ब्लॉक के किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनिमल हसबेंडरी भी इन्हीं दो ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों तक सीमित है।