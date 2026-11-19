आदित्य राज, जागरण। सर्दियों की दस्तक के साथ ही जिले के जलाशयों और आर्द्रभूमियों में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर पहुंचे ये परिंदे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से लेकर चंदू-बुढ़ेरा, साहिबी नदी क्षेत्र और नजफगढ़ वेटलैंड तक अपना अस्थायी बसेरा बना रहे हैं।

जिले के अलग-अलग जलाशयों में सैकड़ों बार-हेडेड गूज देखे जा चुके हैं। इनकी मौजूदगी ने प्रकृति प्रेमियों का उत्साह बढ़ा दिया है। सुल्तानपुर झील में कॉमन टील और नार्दर्न शावलर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। हर जगह से पहुंच रहे हैं पक्षी यहां कामन टील एवं नार्दर्न शावलर के हजारों पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इनके अलावा अन्य प्रजातियों के पक्षी भी झील और आसपास के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। नजफगढ़ वेटलैंड और साहिबी नदी क्षेत्र में भी काफी संख्या में फ्लेमिंगो देखे जाने की जानकारी है।

चंदू-बुढ़ेरा क्षेत्र में भी प्रवासी पक्षियों की चहल-पहल तेज हो गई है। चंदू यानी साहिबी बेसिन क्षेत्र में कुछ दिन पहले लगभग 500 बार-हेडेड गूज देखे गए थे। जलाशयों में उपलब्ध भोजन और अनुकूल वातावरण इन पक्षियों को यहां ठहरने के लिए आकर्षित करता है।

आने वाले दिनों और बढ़ेगी संख्या सर्दी बढ़ने के साथ इनकी संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। बार-हेडेड गूज को दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले पक्षियों में गिना जाता है। ये मंगोलिया, तिब्बत और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से लंबी दूरी तय कर भारत पहुंचते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़ान भरने की इनकी क्षमता इन्हें खास बनाती है।

पर्यटनों के आगमन से भी बढ़ी जलाशयों की रौनक प्रवासी पक्षियों की आगमन से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास की वेटलैंड में रौनक बढ़ गई है। पक्षियों को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी भी इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा होने के साथ जिले के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ सकती है।

पक्षियों को देखने पहुंचे राजन कुमार, अमरेश वर्मा एवं राजेश सिंह कहते हैं कि बार-हेडेड गूज, फ्लेमिंगो और दूसरी प्रजातियों को यहां देखना सुखद अनुभव है। वे पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए आते हैं। लोगों को चाहिए कि जलाशयों और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र को साफ रखें।