 7 लाख देकर वसूले 15 लाख, फिर भी धमका रहे थे; गुरुग्राम पुलिस ने 20% ब्याज पर रुपये देने वाले 5 सूदखोरों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शिवाजी नगर थाना पुलिस में 20 फीसदी ब्याज पर रुपये देने वाले सूदखोरों पर शिकंजा कसा है। आरोपित 7 लाख देकर दुकानदार से 15 लाख रुपये वसूल लिए, फिर भी और रुपये देने की अवैध मांग कर रहे थे। पीड़ित की दुकान पर जाकर आराेपितों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर मामले में सोमवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।



शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर ललित, नितिन, प्रवीण, हिमांशु व संजय और दो अन्य व्यक्तियों से 7 लाख रुपये उधार लिए थे, जिनके बदले वह 20 फीसदी ब्याज के साथ करीब 15 लाख रुपये वापस लौटा चुके हैं, फिर भी उपरोक्त व्यक्ति 25 लाख रुपयों की अवैध मांग कर रहे हैं और रुपये न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।