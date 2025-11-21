असिस्टेंट लाइनमैन की करंट लगने से मौत, कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिजली लाइन का काम करने गए एक असिस्टेंट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि बिजली विभाग के किसी कर्मचारी ने लापरवाही से उस समय लाइन चालू की, जब वह काम कर रहे थे। परिवार की शिकायत पर फरुखनगर थाना पुलिस ने जांच के बाद गुरुवार को अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

फरुखनगर के मुसेदपुर गांव के रहने वाले जोगिंद्र ने शिकायत में कहा कि उनके भाई गजराज एचकेआरएन के तहत बिजली विभाग फरुखनगर में असिस्टेंट लाइनमैन का काम कर रहे थे। 16 नवंबर को सुबह आठ बजे उनकी ड्यूटी मुशेदपुर में थी। इसी दौरान एक शिकायत पर वह खेड़ा खुर्मपुर गांव में लाइन सही करने के लिए गए। उनके साथ में असिस्टेंट लाइनमैन सत्यबीर भी थे। लाइन पर काम करने के दौरान ही बिजली बोर्ड के किसी कर्मचारी ने बिजली लाइन चालू कर दी। इससे गजराज को करंट लग गया।