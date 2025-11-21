Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असिस्टेंट लाइनमैन की करंट लगने से मौत, कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    गुरुग्राम में बिजली लाइन पर काम करते समय एक सहायक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। परिवार ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण लाइन चालू कर दी गई और यह हादसा हुआ। पुलिस ने अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिवार ने मुआवजे की मांग की है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिजली लाइन का काम करने गए एक असिस्टेंट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि बिजली विभाग के किसी कर्मचारी ने लापरवाही से उस समय लाइन चालू की, जब वह काम कर रहे थे। परिवार की शिकायत पर फरुखनगर थाना पुलिस ने जांच के बाद गुरुवार को अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरुखनगर के मुसेदपुर गांव के रहने वाले जोगिंद्र ने शिकायत में कहा कि उनके भाई गजराज एचकेआरएन के तहत बिजली विभाग फरुखनगर में असिस्टेंट लाइनमैन का काम कर रहे थे। 16 नवंबर को सुबह आठ बजे उनकी ड्यूटी मुशेदपुर में थी। इसी दौरान एक शिकायत पर वह खेड़ा खुर्मपुर गांव में लाइन सही करने के लिए गए। उनके साथ में असिस्टेंट लाइनमैन सत्यबीर भी थे। लाइन पर काम करने के दौरान ही बिजली बोर्ड के किसी कर्मचारी ने बिजली लाइन चालू कर दी। इससे गजराज को करंट लग गया।

    आसपास के लोग उन्हें एसजीटी अस्पताल ले गए। यहां से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जोगिंद्र की शिकायत पर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्मचारियों से बिजली लाइन चालू करने वाले कर्मचारी के बारे में पूछताछ की जा रही है।

     