लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर सिंह गिरफ्तार, अमेरिका से डिपोर्ट कर लाया गया
एसटीएफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे अमेरिका से डिपोर्ट करके लाया गया। लखविंदर पंजाब में हत्या और जबरन वसूली के मामलों में शामिल था। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है।
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। एसटीएफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करने वाले लखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। इसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। इसके बाद इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। यह मूल रूप से कैथल के तीतराम गांव का रहने वाला है।
यह 2020 में अपने पासपोर्ट पर जर्मनी चला गया था। यहां इसने जनरल स्टोर और पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर का काम किया। इसी दौरान यह लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले संपत नेहरा के संपर्क में आया। उसके जरिए ही वह लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से मिला।
अनमोल बिश्नोई के कहने पर यह अमेरिका गया और गिरोह के लिए काम करने लगा। इसके विरुद्ध कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर और कैथल जिले में रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं। अंबाला जिले में रंगदारी और जानलेवा हमले का भी एक केस है।इस पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में रंगदारी मांगने के मामले हैं। इसके विरुद्ध सात दिसंबर 2023 को लुक आउट सर्कुलर और 26 दिसंबर 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस हरियाणा ने एसटीएफ ने जारी करवाया था।
एसटीएफ एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि आरोपित को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इससे इसके गिरोह के बारे में जानकारी ली जाएगी। एसपी ने बताया कि विदेश जाने से पहले इस पर कोई मामला नहीं था। वहां जाने के बाद यह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करने लगा और कई मामलों में इसका नाम सामने आया।
