Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंधवाड़ी लैंडफिल केस की एनजीटी में सुनवाई आज, नगर निगम प्रस्तुत करेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:47 AM (IST)

    बंधवाड़ी लैंडफिल मामले में आज एनजीटी में सुनवाई होगी। नगर निगम द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट में लैंडफिल की वर्तमान स्थिति औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बंधवाड़ी लैंडफिल साइट।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल मामले की मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई होगी। निगम अधिकारियों के अनुसार एनजीटी में कूड़ा निस्तारण के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह टेंडर रेट मंजूर कर लिए गए हैं और निगम अब दो एजेंसियों दयाचरण एंड कंपनी और एमकेजी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सात-सात लाख टन कूड़े का निस्तारण करने का काम सौंपेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खास बात यह है कि फरवरी-मार्च 2027 तक बंधवाड़ी में पड़े कूड़े का सफाया करने का दावा किया जा रहा है। एजेंसियों को कूड़ा निस्तारण के लिए 12 महीने यानी एक साल का समय दिया गया है।

    बता दें कि यह तीसरी बार टेंडर लगाया गया था, दाे बार में एजेंसियों के हिस्सा नहीं लेने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले डेढ़ साल से कूड़ा निस्तारण बंद होने के कारण लैंडफिल पर बीस मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ बन गया है।

    लगभग 12 साल से बंधवाड़ी में कूड़े की समस्या है और वर्ष 2024 में ही इसे खत्म करने की तैयारी थी। लेकिन जिन एजेंसियों को काम सौंपा गया था, उन्होंने काम नहीं किया गया और लैंडफिल पर लगातार कूड़े का बोझ बढ़ता गया। एनजीटी में लगभग सात साल से बंधवाड़ी लैंडफिल का यह केस लंबित है।

    फरीदाबाद का कूड़ा भी बना आफत

    नगर निगम गुरुग्राम की ओर से कई बार फरीदाबाद नगर निगम को कूड़ा नहीं भेजने को लेकर पत्र लिखा जा चुका है। फरीदाबाद से प्रतिदिन 900 से एक हजार टन कूड़ा बंधवाड़ी लैंडफिल भेजा जा रहा है। गुरुग्राम के घरों से प्रतिदिन 1200 टन कूड़ा निकलता है। प्रतिदिन बंधवाड़ी में 2200 टन से ज्यादा कूड़ा पहुंचने और निस्तारण नहीं होने के कारण कूड़ा खत्म नहीं हुआ है।