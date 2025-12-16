बंधवाड़ी लैंडफिल केस की एनजीटी में सुनवाई आज, नगर निगम प्रस्तुत करेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल मामले की मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई होगी। निगम अधिकारियों के अनुसार एनजीटी में कूड़ा निस्तारण के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह टेंडर रेट मंजूर कर लिए गए हैं और निगम अब दो एजेंसियों दयाचरण एंड कंपनी और एमकेजी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सात-सात लाख टन कूड़े का निस्तारण करने का काम सौंपेगा।

खास बात यह है कि फरवरी-मार्च 2027 तक बंधवाड़ी में पड़े कूड़े का सफाया करने का दावा किया जा रहा है। एजेंसियों को कूड़ा निस्तारण के लिए 12 महीने यानी एक साल का समय दिया गया है। बता दें कि यह तीसरी बार टेंडर लगाया गया था, दाे बार में एजेंसियों के हिस्सा नहीं लेने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले डेढ़ साल से कूड़ा निस्तारण बंद होने के कारण लैंडफिल पर बीस मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ बन गया है।

लगभग 12 साल से बंधवाड़ी में कूड़े की समस्या है और वर्ष 2024 में ही इसे खत्म करने की तैयारी थी। लेकिन जिन एजेंसियों को काम सौंपा गया था, उन्होंने काम नहीं किया गया और लैंडफिल पर लगातार कूड़े का बोझ बढ़ता गया। एनजीटी में लगभग सात साल से बंधवाड़ी लैंडफिल का यह केस लंबित है।